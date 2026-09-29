Ξεσπά ο Νίνο με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο Νίνο έκανε ένα βίντεο μέσα από το οποίο εξέφρασε την αγανάκτησή του για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με το κοινό γνωρίστηκα το 2002, πριν 24 χρόνια, πήρα πολλή αγάπη από το κοινό. Με αγάπησε το κοινό γιατί έβλεπε τα καθαρά μου μάτια. Τότε που ξεκίνησα είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στον χώρο της μουσικής. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι πιο παλιά ήταν πιο ανέμελα τα πράγματα. Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα, που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους.

Αυτοί οι ετερόφωτοι άνθρωποι είναι που ψιθυρίζουν στα τραπέζια που διαμορφώνουν τον χάρτη των καλλιτεχνών. Ψιθυρίζουν λογάκια και λένε κακιούλες για να σε βγάλουν εκτός κάδρου. Σχεδόν 25 χρόνια το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό. Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, είμαι αυτόφωτος» λέει αρχικά ο Νίνο.

«Μιλάμε για σκουλήκια που φέρονται απάνθρωπα, σε απαξιώνουν, σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή είναι αυτοί οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν και θα κάνουν αφιερώματα. Εγώ έχω σημειώσει από παλιά ποιούς σιχαίνομαι με ονοματεπώνυμα για να ξέρει ο κόσμος ποιές είναι αυτές οι σαύρες και αυτά τα σκουλήκια τα ετερόφωτα.

Δεν είμαι πιόνι κανενός. Δεν έχω γλύψει ποτέ αυτές τις σαύρες. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες. Είναι μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός. Παρατηρώ το πώς του φέρεται ο χώρος γιατί βρίσκομαι κι εγώ σε αυτόν».

«Δεν παρατηρώ πώς φέρεται ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ξέρει την αλήθεια. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Ο κόσμος σε αγαπάει όταν βλέπει ότι είσαι αληθινός», πρόσθεσε.

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