Σε κατάρρευση η Υγεία στην Κρήτη: «Στενάζουν» τα νοσοκομεία από την υποστελέχωση

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων της Κρήτης, καθώς η έντονη υποστελέχωση προκαλεί αλυσιδωτά και σοβαρά προβλήματα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού.

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες βρίσκονται πλέον τελείως απογυμνωμένες, ενώ καταγράφονται δραματικές ελλείψεις σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες. Προκειμένου να καλυφθούν πρόχειρα τα οργανικά κενά και να διατηρηθεί η στοιχειώδης λειτουργία των τμημάτων, η 7η ΥΠΕ Κρήτης καταφεύγει συστηματικά στη λύση των υποχρεωτικών μετακινήσεων μέσω «εντέλλεσθε».

Σε δραματικούς τόνους περιγράφει την καθημερινότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικόλαου o Σύλλογος Εργαζομένων, σε έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Στην επιστολή τους, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη σοβαρή και διαχρονική υποστελέχωση του νοσοκομείου οποία επηρεάζει άμεσα την λειτουργία του,γιατί δεν υπάρχει σε κάθε βάρδια το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, με ασφάλεια.

Στα Χανιά η διοίκηση της ΔΥΠΕ αναγκάστηκε να πάρει πίσω την εντολή που έδωσε σε αναισθησιολόγους του νοσοκομείου για υποχρεωτικές εφημερίες στο Ρέθυμνο, μετά τις προειδοποιήσεις των διευθυντών κλινικών ότι θα παραιτηθούν ομαδικά.

Οξύτατη είναι η υποστελέχωση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ από τα νοσοκομεία του Λασιθίου, λείπουν ιατρικές ειδικότητες πρώτης γραμμής .

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση τεράστιου όγκου περιστατικών από κάθε γωνιά του νησιού στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου, το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο.

Τα δύο αυτά νοσοκομεία καλούνται να σηκώσουν ένα δυσανάλογο βάρος, υπερβαίνοντας καθημερινά τις αντοχές του προσωπικού και τις υποδομές τους, σε μια προσπάθεια να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι η υποστελέχωση δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους και οδηγεί χιλιάδες ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα.

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