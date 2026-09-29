Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε 61χρονη καθηγήτρια -Δύο τραυματίες

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Μαθητής σε σχολείο στην Σλοβακία επιτέθηκε και μαχαίρωσε θανάσιμα μια καθηγήτρια, ενώ τραυμάτισε ακόμη δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι αρχές δεν ανέφεραν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης και δεν ήταν σαφές αν ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται.

Ωστόσο η αστυνομίας της Σλοβακίας ανέφερε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν υπήρχε απειλή για το κοινό.

Slovakia School Stabbing Kills Teacher, Leaves Child Critically Injured in Staškov https://t.co/yjVDIkICAP — Cedar News (@cedar_news) September 29, 2026

Η νεκρή καθηγήτρια ήταν 61 ετών. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας μαθητής που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μια 41χρονη δασκάλα που νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές της Σλοβακίας.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι δήλωσε «βαθιά θλιμμένος από το τραγικό περιστατικό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, από κοινού με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

«Τέτοια γεγονότα αποτελούν σοβαρή προειδοποίηση για ολόκληρη την κοινωνία μας», δήλωσε ο Πελεγκρίνι. «Είναι ακόμη πιο σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο κλίμα που δημιουργούμε στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηρεμία, σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση», τόνισε ο πρόεδρος της Σλοβακίας.

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