Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έκδοση του βουλεύματος που θα αποφαίνεται για το ζήτημα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας αναμένεται να εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα ενώ ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ταχθεί υπέρ της άρσης, την οποία έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα του ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.

Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Ποιους αφορά η άρση

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.

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