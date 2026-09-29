Σητεία και Ιεράπετρα γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο λιμανάκι του Μακρύ Γυαλού

Θέλοντας να στείλουν ένα κοινό μήνυμα συνεργασίας, εξωστρέφειας και αναπτυξιακής προοπτικής, οι Δήμοι Σητείας και Ιεράπετρας γιόρτασαν το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτέμβρη από κοινού την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο όμορφο λιμανάκι του Μακρύ Γιαλού.

Η επιλογή του Μακρύ Γιαλού για τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί έναν τόπο που ενώνει γεωγραφικά και αναπτυξιακά τις δύο περιοχές και αναδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει η συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Μανώλης Φραγκούλης ,εστιάζοντας στη σημασία της κοινής προσπάθειας για την τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Οι δύο Δήμαρχοι υπογράμμισαν ότι η συνεργασία και η δημιουργία κοινών δράσεων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας, την προβολή του τόπου και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη σημασία του ανθρώπινου στοιχείου ως βασικού συστατικού του τουρισμού.

Όπως επισήμανε, πέρα από τις φυσικές ομορφιές και τις υποδομές, αυτό που τελικά κάνει έναν προορισμό ξεχωριστό είναι οι άνθρωποι του. Η φιλοξενία, η ανθρώπινη επαφή, η αυθεντικότητα και οι εμπειρίες που βιώνει ο επισκέπτης είναι εκείνα τα στοιχεία που δημιουργούν συναισθήματα και αναμνήσεις, τις οποίες παίρνει μαζί του όταν επιστρέφει στον τόπο του.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι στήριξαν την εκδήλωση, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Αγίου Στεφάνου, Σταυροχωρίου, Καλού Νερού και Λιθινών καθώς και τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, τους επαγγελματίες και τους φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η απολογία του 40χρονου για τις παρακολουθήσεις γυναικών και το υλικό παιδικής πορνογραφίας