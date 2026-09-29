Μπεκατώρου: "Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα"

Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, σημείωσε ότι το σκυλάκι της τής το είχε πάρει δώρο ο τραγουδιστής.

«Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει, το 1993 νομίζω, δεν το ξεχνάω. Είχε έρθει με ένα παπάκι και ένα σακκιδιάκι. Εκεί κάναμε την πρώτη μας γνωριμία. Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε κοντά στο YFSF», δήλωσε.

«Έφερνε το δικό του σκυλί στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε εκείνο σε διάλεξε. Τον Γιώργο εγώ έτσι κι αλλιώς τον έχω στη ζωή μου κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι ήταν μια υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώρισα από πιο κοντά κι είχα μάθει κι άλλες πτυχές του», δήλωσε η Μαρία Μπεκατώρου.

«Ο πόνος που είχα εκείνη τη μέρα και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς και εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά», ανέφερε ακόμα.

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