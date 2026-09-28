Χρηστίδου: «Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου»

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε στο περιοδικό Hello και η παρουσιάστρια απάντησε για το πώς μεταβλήθηκε η σχέση με την εικόνα της στην πορεία των ετών

«Κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από είκοσι χρόνια πια. Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους, μεγάλωσα, ωρίμασα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθηση μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξη μου», είπε η παρουσιάστρια.

Η ίδια έκλεισε την τοποθέτησή της υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής ισορροπίας:

«Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου. Ισχύει μέσα μου, κι αυτό αρκεί», πρόσθεσε.

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