Κρήτη: Μετακινούν γιατρούς από υποστελεχωμένα νοσοκομεία – Το επικίνδυνο "σκάκι" του Υπουργείου

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Σε πλήρη αποδυνάμωση κινδυνεύει να βρεθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς το Υπουργείο Υγείας επιλέγει την τακτική των «μπαλωμάτων» και των υποχρεωτικών μετακινήσεων για να καλύψει τις τρύπες της δημόσιας υγείας στην Κρήτη.

Με την πρακτική του «εντέλλεσθε», γιατροί από το ήδη υποστελεχωμένο ίδρυμα των Χανίων επιστρατεύονται για να καλύψουν τα σοβαρά κενά του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, η οποία κάνει λόγο για μια επικίνδυνη «ανακύκλωση της υποστελέχωσης» που βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία κρίσιμων δομών, όπως η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων:

“Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην υποχρεωτική μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προς το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Κατανοούμε απολύτως τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν μέσα σε αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες.

Δεν μπορεί, όμως, η κάλυψη των ελλείψεων του ενός νοσοκομείου να πραγματοποιείται με την αποδυνάμωση ενός άλλου.

Αυτό δεν είναι λύση στη στελέχωση του ΕΣΥ.

Είναι ανακύκλωση της υποστελέχωσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εδώ και χρόνια λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και προσωπικό. Η ίδια η διοίκηση του Νοσοκομείου έχει αναγνωρίσει τη δυσκολία προσέλκυσης ιατρών και έχει ζητήσει την ένταξή του στις υγειονομικά άγονες και προβληματικές περιοχές, αίτημα για το οποίο το Υπουργείο Υγείας έχει εκφράσει θετική στάση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προκηρύξεις και οι διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ανάγκες στελέχωσης κάθε άλλο παρά έχουν λυθεί.

Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ζητείται από το Νοσοκομείο Χανίων να διαθέσει επιπλέον προσωπικό.

Ρωτάμε ευθέως: ποιο προσωπικό θεωρείται ότι περισσεύει;

Περισσεύει ο γιατρός της εφημερίας;

Περισσεύει ο αναισθησιολόγος;

Περισσεύει ο γιατρός της ΜΕΘ;

Περισσεύει ο παθολόγος που καλείται να καλύψει ταυτόχρονα νοσηλευόμενους ασθενείς και επείγοντα;

Η απάντηση είναι μία: Δεν περισσεύει κανείς.

Κάθε γιατρός που υπηρετεί σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είναι απαραίτητος για την ασφαλή λειτουργία του.

Και πίσω από κάθε θέση στον πίνακα εφημεριών υπάρχει ένας άνθρωπος.

Ένας γιατρός που στις τρεις το πρωί θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα έμφραγμα, μια ανακοπή, ένα σηπτικό shock, έναν πολυτραυματία.

Ένας γιατρός που θα πρέπει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση μέσα σε λίγα λεπτά.

Και απέναντί του υπάρχει ένας ασθενής.

Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων ως αριθμούς που μετακινούνται από ένα κελί του προγράμματος εφημεριών σε ένα άλλο.

Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης διοικητικής διαχείρισης.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις των γιατρών της ΜΕΘ, που έφτασαν μέχρι την προειδοποίηση για ομαδικές παραιτήσεις σε περίπτωση συνέχισης της συγκεκριμένης μετακίνησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σοβαρό μήνυμα κινδύνου και όχι ως μία ακόμη συνδικαλιστική αντιπαράθεση.

Γιατί όταν οι γιατροί δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, το ζητούμενο δεν είναι να αναζητηθούν ευθύνες στους ίδιους.

Το ζητούμενο είναι να αναζητηθεί λύση.

Η Κρήτη χρειάζεται περισσότερους γιατρούς. Όχι περισσότερες μετακινήσεις.

Η ΕΓΕΣΥΧ δεν πρόκειται να αντιπαραθέσει τους γιατρούς των Χανίων με τους γιατρούς του Ρεθύμνου.

Δεν είμαστε αντίπαλοι.

Οι ασθενείς των Χανίων και οι ασθενείς του Ρεθύμνου έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ασφαλή και ποιοτική δημόσια περίθαλψη.

Οι γιατροί των Χανίων και οι γιατροί του Ρεθύμνου έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Αυτό που αντιπαραθέτουμε είναι μια λανθασμένη πρακτική με μια πραγματική λύση.

Η λανθασμένη πρακτική είναι:

«Πάρε έναν γιατρό από εκεί για να καλύψεις το κενό εδώ».

Η πραγματική λύση είναι:

«Προσέλαβε τους γιατρούς που χρειάζονται και τα δύο νοσοκομεία».

Δεν ζητάμε να αφεθεί το Ρέθυμνο χωρίς κάλυψη.

Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση για τα Χανιά.

Ζητάμε να σταματήσει η λογική ότι για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο πρέπει να αποδυναμωθεί ένα άλλο.

Ζητάμε άμεσα:

• Ανάκληση της συγκεκριμένης μετακίνησης και ουσιαστικό διάλογο με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων.

• Άμεσες μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Κρήτης.

• Ενίσχυση των ΤΕΠ, των Παθολογικών Κλινικών, της Αναισθησιολογίας και της ΜΕΘ του ΓΝ Χανίων.

• Ουσιαστικά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στην Κρήτη.

• Άμεση υλοποίηση της ένταξης του ΓΝ Χανίων στις υγειονομικά άγονες και προβληματικές περιοχές.

• Συνολικό σχέδιο στελέχωσης των νοσοκομείων της Κρήτης, ώστε οι ανάγκες ενός νοσοκομείου να μην καλύπτονται εις βάρος ενός άλλου.

Και κυρίως:

Να σταματήσει η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης ως ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με διαρκή «εντέλλεσθε».

Οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορούν να κρατήσουν τα νοσοκομεία όρθια σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Δεν είναι όμως δυνατόν η λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας να στηρίζεται επ’ αόριστον στην υπερεργασία, στην προσωπική αυταπάρνηση και στην αντοχή των ίδιων ανθρώπων.

Δεν ζητάμε να φύγει κανένας γιατρός από το Ρέθυμνο.

Ζητάμε να μην αφαιρεθεί κανένας γιατρός από τα Χανιά.

Ζητάμε γιατρούς και για τα δύο νοσοκομεία.

Γιατί πίσω από κάθε οργανική θέση υπάρχει ένας εργαζόμενος.

Και πίσω από κάθε εργαζόμενο υπάρχει ένας ασθενής που κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά του.

Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με «μπαλώματα».

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων χρειάζεται ενίσχυση, όχι αποδυνάμωση.

Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου χρειάζεται ενίσχυση, όχι να εξαρτάται από μετακινήσεις.

Η Κρήτη χρειάζεται ένα ισχυρό, στελεχωμένο και ασφαλές ΕΣΥ.

Η ΕΓΕΣΥΧ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών της Κρήτης σε δημόσια και δωρεάν υγεία και το δικαίωμα των γιατρών του ΕΣΥ να εργάζονται με όρους που διασφαλίζουν τόσο την αξιοπρέπειά τους όσο και την ασφάλεια των ασθενών τους.

Δεν περισσεύει κανείς από το ΕΣΥ.

Και κανένας ασθενής δεν πρέπει να πληρώνει το τίμημα της υποστελέχωσης.

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