Η εκδίκηση της «πρώην»: Έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα social media για να τον εκθέσει

Μία 38χρονη από την Πάτρα καλείται να εκτίσει μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού, που ξεκίνησε μετά το τέλος μιας σύντομης σχέσης που είχε με Βολιώτη. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται 37χρονος τότε Βολιώτης πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος σύμφωνα με την δικαστική απόφαση βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές «κύμα» διαδικτυακών επιθέσεων.

Η 38χρονη φέρεται να δημιούργησε συνολικά 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του άντρα. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, εξετάζοντας την έφεση που είχε ασκήσει η κατηγορούμενη, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης.

Παράλληλα δεν αναγνωρίστηκε κανένα από τα ελαφρυντικά που είχε ζητήσει η υπεράσπισή της ενώ δεν της δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρηματική. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι το Εφετείο διέταξε την άμεση έκτιση 12 μηνών από την επιβληθείσα ποινή, εξέλιξη που θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για υπόθεση αυτού του χαρακτήρα.

Από μια γνωριμία στο Instagram σε έναν εφιάλτη

Σύμφωνα με το protothema.gr, η ιστορία φέρεται να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram με την 38χρονη να κατοικεί στην Πάτρα και τον 37χρονο στον Βόλο. Η γυναίκα ταξίδεψε στο Βόλο προκειμένου να τον γνωρίσει από κοντά και παρέμεινε στην πόλη περίπου δύο εβδομάδες.

Όλα άλλαξαν, ωστόσο, όταν ο άντρας χρειάστηκε να απουσιάσει για λίγες ημέρες λόγω υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, το τηλέφωνό του παρέμεινε κλειστό για κάποιες ώρες για υπηρεσιακούς λόγους. Όταν το ενεργοποίησε ξανά, βρέθηκε μπροστά σε έναν καταιγισμό επικοινωνιών.

Επιστρέφοντας στον Βόλο αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση με την 38χρονη γυναίκα. Η απόφαση αυτή σύμφωνα με την υπόθεση που έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, αποτέλεσε τη αφετηρία μιας μακράς περιόδου έντασης. Μετά τον χωρισμό οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα φέρεται να συνεχίστηκαν. Όταν ο 37χρονος απέκλεισε την πρώην σύντροφό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην απαντά στις επικοινωνίες της, εκείνη δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως προφίλ του ίδιου του πιλότου.

Στα προφίλ αυτά χρησιμοποιούνταν το ονοματεπώνυμό του, οι φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα. Από τους λογαριασμούς πραγματοποιούνταν αναρτήσεις και αποστέλλονταν μηνύματα σε γνωστούς, φίλους και συναδέλφους του με περιεχόμενο που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν προσβλητικό και δυσφημιστικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, οι λογαριασμοί που αποδίδονται στην 38χρονη έφτασαν συνολικά τους 203. Το 2024 το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου επιβάλλοντας ποινή 48 μηνών φυλάκισης. Η έφεση είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και η υπόθεση οδηγήθηκε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας.

Η νέα απόφαση διατήρησε τη ποινή στο ίδιο ύψος ενώ το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν από την υπεράσπιση και διέταξε την έκτιση ενός έτους . Για τον 37χρονο η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ χρόνια και εξελίχθηκε σε έναν πολυετή δικαστικό αγώνα.

Διαβάστε επίσης

Στάχτη και αποκαΐδια μετά τη φωτιά στο καφέ στη Νέα Ιωνία – Σοβαρές ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας

Βιολάντα: Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις απολύσεις -«Απολύτως αναληθής ο ισχυρισμός»