Βενιζέλειο νοσοκομείο: Τι απαντά η διοίκηση για το περιστατικό αποκόλλησης οροφής

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Κατασκευασμένη και αναληθή» χαρακτηρίζει η Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου την εικόνα που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα ΜΜΕ σχετικά με πτώση σοβάδων σε θάλαμο εφημερίας.

Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της αλήθειας, το νοσοκομείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει ότι η ζημιά ήταν περιορισμένης έκτασης, αφήνοντας σαχμές αιχμές για τα κίνητρα πίσω από τη δημοσιοποίηση ψευδών οπτικών ντοκουμέντων.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αναφορικά με δημοσίευμα και αναληθή εικόνα στα ΜΜΕ, που αφορά περιστατικό αποκόλλησης επιχρίσματος σε εφημερείο της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, που συνέβη τις νυχτερινές ώρες Σαββάτου προς Κυριακή 26-27/9/2026, και προς αποκατάσταση της αλήθειας Διευκρινίζει:

1. Η αποκόλληση του επιχρίσματος της οροφής ήταν επιφάνειας περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου.

2. Η πραγματικότητα απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία η οποία αντιπαραβάλλεται με την αναληθή και κατασκευασμένη εικόνα (2), η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του περιστατικού και του Νοσοκομείου μας.

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Τα συμπεράσματα και τα κίνητρα τίθενται στην κρίση των αναγνωστών σας.

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