Σύλλογοι Αισθητικών Κρήτης: «Όχι στη συλλήβδην στοχοποίηση» - Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι εδώ και δύο χρόνια!

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Τη σαφή διάκριση μεταξύ των νόμιμων επαγγελματιών αισθητικών-κοσμητολόγων και όσων ασκούν παράνομα ιατρικές πράξεις ζητούν οι Σύλλογοι Αισθητικών-Κοσμητολόγων Κρήτης, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τους ελέγχους σε χώρους αισθητικής.

Όπως επισημαίνουν, τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής λειτουργούν σε θεσμοθετημένο πλαίσιο και οι επαγγελματίες του κλάδου διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι δεν θα πρέπει να ταυτίζεται συνολικά η αισθητική με την άσκηση ιατρικών πράξεων.

Οι Σύλλογοι δηλώνουν ότι στηρίζουν τους ουσιαστικούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης επαγγέλματος, ζητώντας παράλληλα τη δημιουργία πανελλήνιου μητρώου αδειοδοτημένων αισθητικών και νόμιμων εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Ναι στους ελέγχους, ναι στην προστασία της δημόσιας υγείας, όχι στη συλλήβδην στοχοποίηση της Αισθητικής», είναι το μήνυμα της κοινής παρέμβασης.

Παράλληλα, η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης (ΕΔΑΚ) υπογραμμίζει ότι το επάγγελμα του αισθητικού-κοσμητολόγου απαιτεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια άσκησης επαγγέλματος, επισημαίνοντας ότι η απαιτούμενη εξειδίκευση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από σύντομα σεμινάρια.

Η πρόεδρος της ΕΔΑΚ, Ειρήνη Δανδαρή, καταγγέλλει ότι στην Κρήτη δεν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στους χώρους αισθητικής από τις αρμόδιες αρχές εδώ και περίπου δύο χρόνια, ζητώντας την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ: ΝΑΙ στους ελέγχους και στην προστασία της δημόσιας υγείας – ΟΧΙ στη συλλήβδην στοχοποίηση των Αισθητικών

• Άλλο οι ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως και άλλο οι νόμιμες επαγγελματικές πράξεις των Αισθητικών-Κοσμητολόγων

• Ανάγκη για αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε να ξεχωρίζουν οι νόμιμοι επαγγελματίες από όσους λειτουργούν παράνομα

• Τήρηση της νομοθεσίας, διαφάνεια και ουσιαστικός έλεγχος σε κάθε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2026 – Με αφορμή την εκτεταμένη δημόσια συζήτηση για τη νομιμότητα των χώρων λειτουργίας και των πράξεων υγείας που εκτελούνται σε αυτούς, η οποία αφορά και τον χώρο της Αισθητικής – Κοσμητολογίας, κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση του επαγγελματικού και θεσμικού αντικειμένου του Αισθητικού-Κοσμητολόγου και η ορθή ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα, ζητάμε από κάθε αρμόδιο φορέα που τοποθετείται δημόσια, ακριβή και προσεκτική αναφορά στον κλάδο των Αισθητικών-Κοσμητολόγων και στις επαγγελματικές πράξεις που εμπίπτουν στο θεσμοθετημένο αντικείμενό μας, ώστε να μην δημιουργούνται συγχύσεις μεταξύ:

o της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματός μας και της παράνομης άσκησης ιατρικών πράξεων

o της λειτουργίας νόμιμων εργαστηρίων Αισθητικής – Κοσμητολογίας και μη νόμιμων χώρων

o των πτυχιούχων και νόμιμων επαγγελματιών του κλάδου και ατόμων που παρουσιάζονται ως αισθητικοί χωρίς το απαιτούμενο πτυχίο και τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα

Ειδικότερα:

• Κέντρα Αισθητικής: κάθε αναφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται στο σωστό θεσμικό πλαίσιο

Τα «Εργαστήρια Αισθητικής» ή/και «Κέντρα Αισθητικής» είναι νόμιμοι χώροι άσκησης του επαγγέλματος μας, που λειτουργούν κατόπιν αδειοδότησης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών προς πτυχιούχους Αισθητικούς – Κοσμητολόγους.

Τα νόμιμα εργαστήρια και οι επαγγελματίες του κλάδου λειτουργούν σε σαφώς θεσμοθετημένο και ελεγχόμενο πλαίσιο. Η χρήση του όρου για διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες δημιουργεί σύγχυση και μπορεί να θίξει έναν θεσμικά αναγνωρισμένο επαγγελματικό κλάδο. Αισθητικός – Κοσμητολόγος, είναι μόνο ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (4 έτη σπουδών).

• ΟΧΙ στη συλλήβδην ταύτιση της Αισθητικής με την ιατρική πράξη

Άλλο η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Αισθητικού-Κοσμητολόγου και άλλο η ιατρική πράξη. Δεν αποδεχόμαστε την προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης ότι οι πτυχιούχοι Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι και τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής αποτελούν συλλήβδην κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι αναγκαία η σαφής διάκριση ανάμεσα στις ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως και στις επαγγελματικές πράξεις που εμπίπτουν στο θεσμοθετημένο αντικείμενό μας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποτρίχωση με laser. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας του 2017, μπορεί να διενεργείται, από πτυχιούχους του Τμήματος Αισθητικής-Κοσμητολογίας των ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ΠΑΔΑ (τμήμα βιοϊατρικών επιστημών, κατεύθυνση Αισθητικής - Κοσμητολογίας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου του εξωτερικού), καθώς και από ειδικευμένους ιατρούς Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής. Επομένως, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως αποκλειστικά ιατρική δραστηριότητα.

Η Αισθητική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε συλλογικό αποδέκτη ευθύνης για κάθε περιστατικό που σχετίζεται με πράξεις αισθητικής φύσεως. Η συζήτηση πρέπει να αφορά συγκεκριμένες πράξεις, πρόσωπα και χώρους και όχι έναν ολόκληρο θεσμικά αναγνωρισμένο επαγγελματικό κλάδο.

• Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας MedWatch:

Το γεγονός ότι μία διαδικτυακή αναφορά, αφορά έναν «χώρο αισθητικής» δεν αποδεικνύει από μόνο του, όπως ορθά αναφέρθηκε από τον κο Υπουργό, ότι τελείται παράνομη ιατρική πράξη.

Ο έλεγχος οφείλει να εξετάζει τι παρέχεται, πού, από ποιον, με ποια επαγγελματική ιδιότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η παράνομη άσκηση ιατρικής πράξης από μη δικαιούμενο πρόσωπο είναι διαφορετικό ζήτημα από τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Αισθητικού-Κοσμητολόγου.

Επομένως, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού, σημαντικό μέρος των αρχικών ευρημάτων αφορά κέντρα αισθητικής δεν μπορεί να μετατρέπεται επικοινωνιακά σε συλλογική κατηγορία για έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο – αυτόν των Αισθητικών - Κοσμητολόγων.

• Οι Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι λέμε ξεκάθαρα ΝΑΙ στην προστασία της δημόσιας υγείας και ΝΑΙ στους ελέγχους για την προάσπισή της

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για ουσιαστικούς ελέγχους, την καταπολέμηση της παράνομης άσκησης επαγγέλματος και την προστασία των πολιτών. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε παράνομη άσκηση ιατρικής πράξης από μη δικαιούμενο πρόσωπο, κάθε αντιποίηση επαγγέλματος και κάθε λειτουργία παράνομου χώρου.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί κοινό στόχο της Πολιτείας και των επαγγελματιών μας.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε συγκεκριμένα από την Πολιτεία, τηv δημιουργία:

• Πανελληνίου Μητρώου Αισθητικών-Κοσμητολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ποιος επαγγελματίας είναι νόμιμα αδειοδοτημένος

o Ενιαίου Μητρώου νόμιμων εργαστηρίων και ινστιτούτων αισθητικής, ώστε να είναι σαφές ποιοι χώροι λειτουργούν νόμιμα

o Μηχανισμών διενέργειας ουσιαστικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της αντιποίησης επαγγέλματος

o Πλαισίου αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας απέναντι σε κάθε παράνομο χώρο ή πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται

Είμαστε στην διάθεση της Πολιτείας και θέλουμε να συμμετέχουμε στον θεσμικό διάλογο με τα αρμόδια Υπουργεία και αρχές, με στόχο ένα σαφές πλαίσιο που θα προστατεύει πρωτίστως τον πολίτη και παράλληλα θα διασφαλίζει την ορθή και νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

Λέμε:

ΝΑΙ στους ελέγχους.

ΝΑΙ στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΟΧΙ στη συλλήβδην στοχοποίηση της Αισθητικής.

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Για τον Αισθητικό – Κοσμητολόγο:

Η/Ο επαγγελματίας αισθητικός είναι επιστήμονας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ασχολείται επαγγελματικά με την ομορφιά και την αποκατάσταση της όψης του ανθρώπινου δέρματος.

Πρόκειται για θεσμικά αναγνωρισμένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα και προβλεπόμενη διαδικασία για την άσκησή του.

Οι επαγγελματίες αισθητικοί είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (4ετής φοίτηση), πτυχιούχοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πλέον της Σχολής Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και ισότιμων τίτλων του εξωτερικού.

Λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, με ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής, και ασκούν το επάγγελμά τους αυτοδύναμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής λειτουργούν σε θεσμοθετημένο πλαίσιο και υπόκεινται στις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου.

Για την Πρωτοβουλία Αισθητικών – Κοσμητολόγων:

Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί κοινή παρέμβαση των τεσσάρων (από τους έξι που δραστηριοποιούνται συνολικά στη χώρα) πρωτοβάθμιων Συλλόγων Αισθητικών-Κοσμητολόγων. Εκφράζοντας σημαντικό μέρος των επαγγελματιών του κλάδου πανελλαδικά, η πρωτοβουλία μας εντάσσεται στο πλαίσιο της προάσπισης της νομιμότητας, της θεσμικής αναγνώρισης και της επαγγελματικής υπόστασης των Αισθητικών-Κοσμητολόγων, αλλά και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της προστασίας των πολιτών. Με κοινή θέση και υπεύθυνη θεσμική παρέμβαση, ζητούμε σαφή διάκριση μεταξύ των νόμιμων επαγγελματιών και όσων δραστηριοποιούνται παράνομα, ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους και ένα πλαίσιο διαφάνειας που θα διασφαλίζει τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες που ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους.

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