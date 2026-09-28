Πολάκης: Το επιτελικό παρακράτος του κ. Γεωργιάδη στήνει “πλυντήριο” ακαταλόγιστων στην Ψυχιατροδικαστική

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Δελτίο Τύπου του Τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Παύλου Πολάκη:

"Το επιτελικό παρακράτος του κ. Γεωργιάδη στήνει “πλυντήριο” ακαταλόγιστων στην Ψυχιατροδικαστική, δοτές διοικήσεις στους Ψυχολόγους και χατίρια σε κλινικάρχες. ΩΣ ΕΔΩ! ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Μέσα στα βαθιά μεσάνυχτα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Υπουργός Υγείας Ά. Γεωργιάδης, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως πωλητής Νανογιλέκων και στη συνέχεια ως αρχειοθετημένος παρά τα «αδιευκρίνιστα» στην υπόθεση Novartis, επέλεξε να πετάξει σε μια προσχηματική «διαβούλευση» ένα νομοσχέδιο-έκτρωμα, που αποτελεί μνημείο καθεστωτισμού, εξυπηρέτησης συμφερόντων και απροκάλυπτης επιχείρησης ελέγχου της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Πίσω από τη βιτρίνα του δήθεν «εκσυγχρονισμού», η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή της με συγκεκριμένα καθηγητικά και επιχειρηματικά κυκλώματα. Ως Τομεάρχης Διαφάνειας και μάχιμος γιατρός, τους προειδοποιώ: Όλα στο φως! Τα μαγαζάκια και οι μεθοδεύσεις σας θα αποκαλυφθούν μέχρι κεραίας.

1. Το κρατικό «πλυντήριο» της Ψυχιατροδικαστικής: Ασυλία σε γυναικοκτόνους και VIP «ασθενείς» (Άρθρα 33–35)

Στο Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου (άρθρα 33-35), ο κ. Γεωργιάδης στήνει το λεγόμενο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής». Και τι αρμοδιότητες του δίνει στο άρθρο 34; Να καταρτίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κριτήρια για τις ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες στα δικαστήρια, καθώς και να ελέγχει τα μέτρα θεραπείας των «ακαταλόγιστων» δραστών των άρθρων 69Α και 71 του Ποινικού Κώδικα!

Ρωτάμε ευθέως τον Υπουργό Υγείας και απαιτούμε καθαρές απαντήσεις:

• Ποιοι ακριβώς θα στελεχώσουν και ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε αυτό το Παρατηρητήριο;

• Μήπως τα ίδια καθηγητικά κυκλώματα της Ψυχιατροδικαστικής που προκαλούν την οργή του πανελλήνιου;

• Μήπως οι «ειδικοί» καθηγητές που στην ανατριχιαστική υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα —έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων— γνωμοδότησαν ότι ο στυγερός δράστης είναι δήθεν σε κατάσταση «μειωμένου καταλογισμού» και φρόντισαν να παραμείνει στο ψυχιατρείο; Εκεί όπου εξακολουθεί να προστατεύεται μέχρι σήμερα με την υπογραφή και την ευθύνη άλλου καθηγητή-αυθεντία, γλιτώνοντας το κανονικό κελί της φυλακής;

• Μήπως είναι οι ίδιοι κύκλοι και πρόσωπα που στο παρελθόν έδιναν αφειδώς «διαβατήρια τρέλας» και βολικές γνωματεύσεις αποφυλάκισης για VIP επώνυμους καταδικασμένους — από τη σύζυγο του άλλοτε κραταιού υπουργού των εξοπλιστικών μέχρι τον πρωταγωνιστή του τεράστιου σκανδάλου υπεξαίρεσης της Energa-Hellas;

Θέλετε, κύριε Γεωργιάδη, να στήσετε μια κλειστή κάστα «ημετέρων» με κρατική βούλα, για να αποφασίζει ποιος εγκληματίας θα βαφτίζεται «τρελός» και ποιος θα πηγαίνει φυλακή; Να εκβιάζετε και να χειραγωγείτε τις ποινικές δίκες; Δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέψετε την ψυχιατροδικαστική σε μηχανισμό συγκάλυψης και απαλλαγής εγκληματιών!

2. Άλωση των Ψυχολόγων με δοτή «Προσωρινή Διοίκηση» τύπου Π.Ι.Σ. (Άρθρα 1–28)

Στο Μέρος Α΄, η κυβέρνηση θυμήθηκε να ιδρύσει τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων» ως ΝΠΔΔ. Μόνο που η «δημοκρατία» του κ. Γεωργιάδη στο Άρθρο 22 θυμίζει τον ΠΙΣ στον οποίο ο κ. Γεωργιάδης διόρισε προσωρινή διοίκηση, με νομοθετική διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο, την κ. Παγώνη.

Αντιγράφουν τη χρεοκοπημένη συνταγή κομματικής άλωσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με επικεφαλής την αγαπητή και πρόθυμη, κυρία Ματίνα Παγώνη, και της ΕΝΕ. Βάζουν κομματικούς εγκάθετους να διαχειριστούν τα μητρώα, τις εγγραφές, το ποιος θα έχει δικαίωμα εργασίας και τα πειθαρχικά συμβούλια-«ιερά εξέταση» (άρθρα 15-21), με στόχο να φιμώσουν κάθε ανεξάρτητη φωνή. Τους προειδοποιούμε: οι ψυχολόγοι δεν είναι κομματικά πιόνια κανενός υπουργικού γραφείου.

3. «Δώρα» και εκπτώσεις στους ιδιώτες κλινικάρχες (Άρθρα 65–66)

Εκεί όμως που φαίνεται ξεκάθαρα η ταξική μεροληψία και η διαπλοκή της κυβέρνησης, είναι στα άρθρα 65 και 66. Την ώρα που το ΕΣΥ στενάζει:

• Μειώνουν και χαλαρώνουν τις απαιτήσεις για βιοπαθολογικά εργαστήρια στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές (άρθρο 65)!

• Περικόπτουν και «ελαστικοποιούν» τον υποχρεωτικό αριθμό εφημερευόντων γιατρών και ειδικού προσωπικού στις ιδιωτικές κλινικές (άρθρο 66)!

Κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια και τη θεραπεία των βαριά πασχόντων ψυχιατρικών ασθενών, μόνο και μόνο για να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των κλινικαρχών και να εκτοξεύσουν τα κέρδη τους! Ντροπή!

4. Διάλυση των Νοσοκομείων, εξουθένωση νοσηλευτών και γιατροί μέχρι τα 70 (Άρθρα 41 & 55)

Στον αντίποδα των χαριστικών ρυθμίσεων για τους ιδιώτες, για το δημόσιο σύστημα υγείας επιφυλάσσουν μόνο μπαλώματα:

• Αντί για τις 15.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών που απαιτούνται άμεσα, θεσμοθετούν τον «εφημερεύοντα νοσηλευτή» on-call (άρθρο 41), ξεζουμίζοντας το υπάρχον προσωπικό με εξοντωτικά ωράρια, για να εκδοθούν και άλλες καταδικαστικές αποφάσεις για Burn-Out.

• Με το άρθρο 55 παρατείνουν την παραμονή των γιατρών του ΕΣΥ μέχρι τα 70 τους χρόνια! Πρόκειται για την πλήρη επίσημη ομολογία της κατάρρευσης του ΕΣΥ. Αντί να διπλασιάσουν τους μισθούς των γιατρών, αντί για αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και μαζικές προσλήψεις νέων επιστημόνων, παρακαλούν τους συνταξιούχους να κρατήσουν όρθια τα διαλυμένα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή, δεν εξηγούν πως για τον Ιατρό-Ιατροδικαστή, Νίκο Καρακούκη, σύζυγο της Τομεάρχισσας Διαφάνειας της ΕΛ.Α.Σ., Μαρίας Λεπενιώτη, που δεν είναι Ιατρός του Ε.Σ.Υ., είχαν ψηφίσει φωτογραφικά τη δική του μόνο παράταση της θητείας, για να συνδράμει το θεάρεστο έργο της Υπηρεσιακής Γραμματέως, Βασιλικής Γιαβή, και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τη στιγμή που εκτός των άλλων (μέχρι και μη αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ΠΡΟ του διορισμού του, πριν πολλά χρόνια) είχε εμπλακεί στην υπόθεση των Τεμπών, με εντολή Γιαβή, Παπανότη και Τσιάρα, με αποτέλεσμα να μην διαταχθούν ποτέ τοξικολογικές εξετάσεις, να μην διενεργηθεί ποτέ αυτοψία και να μην έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής οι απαιτούμενες εκταφές!

• Ταυτόχρονα, στα άρθρα 57-64 εισάγουν σκοτεινές διατάξεις για προσωρινές τιμές φαρμάκων και ρυθμίσεις στο Ταμείο Καινοτομίας, ανοίγοντας κερκόπορτες για ανεξέλεγκτο πάρτι με τη φαρμακευτική δαπάνη.

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και ο Τομέας Διαφάνειας θα δώσουν σκληρή μάχη απέναντι σε αυτό το νομοθετικό έκτρωμα.

Καλούμε τους υγειονομικούς, τους ψυχολόγους, τους νοσηλευτές, τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και ολόκληρη την κοινωνία σε συναγερμό.

Απαιτούμε:

1. Την άμεση απόσυρση των σκανδαλωδών διατάξεων για το Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής (άρθρα 33-35). Οι πραγματογνωμοσύνες να ελέγχονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους, δημόσιους ιατροδικαστικούς και πανεπιστημιακούς φορείς με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, όχι από υπουργικά παραμάγαζα.

2. Την απόσυρση της δοτής επιτροπής του άρθρου 22. Άμεση διεξαγωγή εκλογών από τα υφιστάμενα σωματεία των ψυχολόγων για πραγματική αυτοδιοίκηση.

3. Την απόσυρση των χαριστικών ρυθμίσεων για τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές (άρθρα 65-66).

4. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο ΕΣΥ, ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ και γενναία μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών.

5. Την άμεση ανάκληση του αντισυνταγματικού διορισμού του Ιατροδικαστή και Γενικού Διευθυντή Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Νίκου Καρακούκη.

Κύριε Γεωργιάδη, μαζέψτε το. Στη Βουλή και στους δρόμους, η συγκάλυψη και η διάλυση της Υγείας δεν θα περάσουν!"

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