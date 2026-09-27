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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς για τις απολύσεις εργαζόμενων της "Βιολάντα": Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες

Κώστας Τσουκαλάς
clock 18:49 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά για τους εργαζόμενους της "Βιολάντα".

"Μετά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι, που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο, δημιουργούνται έντονες αμφιβολίες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παράλληλα προκαλείται εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμπεριφορών, που ενδέχεται να συσκοτίσουν την υπόθεση και να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις, που θα ενίσχυαν το έργο της Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες και να εγγυηθούν την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και του δικαιώματος τους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει πως θα βρεθεί η αλήθεια, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται".

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