Α1 ΕΠΣΗ: Ο ΠΑΟΚρουσώνα νίκησε τον ΠΑΝΟΜ

Για την 3η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚρουσώνα στο ντέρμπι με τον ΠΑΝΟΜ (1-0) ενώ την ίδια ώρα ο Ανθεστίων επικράτησε του Ζαρού (2-1). Επιβλητικός ήταν ο Μοχός απέναντι στη Δαμάστα (5-1) ενώ ο Νέος Ηρόδοτος κέρδισε τον Αλμυρό (4-2). Πρώτη νίκη εντός έδρας για τον ΟΦΑρκαλοχωρίου (6-1) επί της Τυλίσου. Ισόπαλο (1-1) έληξε το ματς Ρούβας- Ρωμανός.
Υπενθυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ επικράτησε στο Ατσαλένιο του ΠΟΑ Β΄(0-1) ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Μινωική- Αετός Ανωγείων (2-2).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ:
ΠΟΑ Β΄- ΑΕΚ 0-1
Μινωική- Αετός Ανωγείων2-2
Ανθεστίων- Ζαρός 2-1
ΟΦΑ- Τύλισος 6-1
Μοχός-Δαμάστα 5-1
ΠΑΟΚ- ΠΑΝΟΜ 2-0
Νέος Ηρόδοτος – Αλμυρός 4-2
Ρούβας- Ρωμανός 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΠΑΟΚ 7
2.Μοχός 7
3.Νέος Ηρόδοτος 7
4.ΑΕΚ 7
5.Ανθεστίων 6
6.Ζαρός 6
7.Ρωμανός 5
8.Αλμυρός 4
9.ΠΑΝΟΜ 4
10.ΟΦΑ 3
11.Ρούβας 3
12. Αετός Ανωγείων 2
13. Μινωική 1
14. ΠΟΑ Β΄1
15. Τύλισος 1
16. Δαμάστα 0