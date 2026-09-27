ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 19:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Ο ΠΑΟΚρουσώνα νίκησε τον ΠΑΝΟΜ

Α1 ΕΠΣΗ
clock 18:35 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Για την 3η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚρουσώνα στο ντέρμπι με τον ΠΑΝΟΜ (1-0) ενώ την ίδια ώρα ο Ανθεστίων επικράτησε του Ζαρού (2-1).  Επιβλητικός ήταν ο Μοχός απέναντι στη Δαμάστα (5-1) ενώ ο Νέος Ηρόδοτος κέρδισε τον Αλμυρό (4-2). Πρώτη νίκη εντός έδρας για τον ΟΦΑρκαλοχωρίου (6-1) επί της Τυλίσου. Ισόπαλο (1-1) έληξε το ματς Ρούβας- Ρωμανός.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ επικράτησε στο Ατσαλένιο του ΠΟΑ Β΄(0-1) ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Μινωική- Αετός Ανωγείων (2-2).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ: 

ΠΟΑ Β΄- ΑΕΚ 0-1

Μινωική- Αετός Ανωγείων2-2

Ανθεστίων- Ζαρός 2-1

ΟΦΑ- Τύλισος 6-1

Μοχός-Δαμάστα 5-1

ΠΑΟΚ- ΠΑΝΟΜ 2-0

Νέος Ηρόδοτος – Αλμυρός 4-2

Ρούβας- Ρωμανός 1-1  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΠΑΟΚ 7

2.Μοχός 7

3.Νέος Ηρόδοτος 7

4.ΑΕΚ 7

5.Ανθεστίων 6

6.Ζαρός 6

7.Ρωμανός 5

8.Αλμυρός 4

9.ΠΑΝΟΜ 4

10.ΟΦΑ 3

11.Ρούβας 3

12. Αετός Ανωγείων 2

13. Μινωική 1

14. ΠΟΑ Β΄1

15. Τύλισος 1

16. Δαμάστα 0 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Α1 Επση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis