Α1 ΕΠΣΗ: Ο ΠΑΟΚρουσώνα νίκησε τον ΠΑΝΟΜ

Για την 3η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ ξεχώρισε η νίκη του ΠΑΟΚρουσώνα στο ντέρμπι με τον ΠΑΝΟΜ (1-0) ενώ την ίδια ώρα ο Ανθεστίων επικράτησε του Ζαρού (2-1). Επιβλητικός ήταν ο Μοχός απέναντι στη Δαμάστα (5-1) ενώ ο Νέος Ηρόδοτος κέρδισε τον Αλμυρό (4-2). Πρώτη νίκη εντός έδρας για τον ΟΦΑρκαλοχωρίου (6-1) επί της Τυλίσου. Ισόπαλο (1-1) έληξε το ματς Ρούβας- Ρωμανός.



Υπενθυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ επικράτησε στο Ατσαλένιο του ΠΟΑ Β΄(0-1) ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Μινωική- Αετός Ανωγείων (2-2).



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ:



ΠΟΑ Β΄- ΑΕΚ 0-1



Μινωική- Αετός Ανωγείων2-2



Ανθεστίων- Ζαρός 2-1



ΟΦΑ- Τύλισος 6-1



Μοχός-Δαμάστα 5-1



ΠΑΟΚ- ΠΑΝΟΜ 2-0



Νέος Ηρόδοτος – Αλμυρός 4-2



Ρούβας- Ρωμανός 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



1.ΠΑΟΚ 7



2.Μοχός 7



3.Νέος Ηρόδοτος 7



4.ΑΕΚ 7



5.Ανθεστίων 6



6.Ζαρός 6



7.Ρωμανός 5



8.Αλμυρός 4



9.ΠΑΝΟΜ 4



10.ΟΦΑ 3



11.Ρούβας 3



12. Αετός Ανωγείων 2



13. Μινωική 1



14. ΠΟΑ Β΄1



15. Τύλισος 1



16. Δαμάστα 0