Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου: Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας

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Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 16:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 96.211/24-09-2026 αιτήματος της κ.Καναβάκη Μαρίας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ», με θέμα «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 & Απολογισμός Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025-2026».

Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 96.129/24-09-2026 αιτήματος του κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ», με θέμα «Δημοτικός φωτισμός Ηρακλείου - εκτέλεση της ανακοινωθείσας παρεμβάσεως, χρόνοι αποκαταστάσεως βλαβών και συνέχεια του εγγράφου μας της 15ης Απριλίου 2025».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή ετήσιου οικονομικού απολογισμού Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2025.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με το αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

4. Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στην περιοχή Χρυσοπηγής.

5. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου πρώην Καρτ στις 20-21-22 Νοεμβρίου στο Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου.

6. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (ζαρντινιέρων) για την αποτροπή στάθμευσης και την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε υποδομές πυροπροστασίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας (Μαλεβυζίου 2), στη διασταύρωση των οδών Μαλεβυζίου, Σκρα, Γοργολαϊνη και Μηριόνου.

7. Έγκριση βατότητας τουριστικού τρένου αστικής περιήγησης ιδιοκτησίας ΤΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

8. Διαχείριση και διευθέτηση εκκρεμοτήτων οστεοφυλακίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια.

9. Αποδοχή αίτησης παραίτησης - πρόωρη λύση της συμβάσης μίσθωσης του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου.

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