ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 13:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ηράκλειο: Στα 19 ευρώ η φοιτητική κάρτα για το αστικό ΚΤΕΛ και ενίσχυση στους πυρόπληκτους

Αη Γιάννης Χωστός - Φωτιά
clock 10:29 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δύο σημαντικές προτάσεις φέρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά του Ιουνίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, αλλά και για ένα νέο μέτρο στήριξης των φοιτητών.

Ο Δήμος, όπως έκανε γνωστό μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, προτείνει την επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 μηνιαίων καρτών του Αστικού ΚΤΕΛ, ώστε το κόστος για τους φοιτητές να μειωθεί από τα 45 στα 19 ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Αστικό ΚΤΕΛ και θα αφορά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.

Η ανάρτηση του Δημάρχου:

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σφίγγει ο κλοιός - Έλεγχοι από το μαντρί μέχρι τα αρχεία

Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις στην Τζωρτζακάκη – Σειρά έχει η οδός Ορακίων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημος Ηρακλειου Φοιτητές Πυρκαγιά Δημοτικο Συμβουλιο Ηρακλειου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis