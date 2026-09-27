Ηράκλειο: Στα 19 ευρώ η φοιτητική κάρτα για το αστικό ΚΤΕΛ και ενίσχυση στους πυρόπληκτους

Δύο σημαντικές προτάσεις φέρνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά του Ιουνίου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, αλλά και για ένα νέο μέτρο στήριξης των φοιτητών.

Ο Δήμος, όπως έκανε γνωστό μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, προτείνει την επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 μηνιαίων καρτών του Αστικού ΚΤΕΛ, ώστε το κόστος για τους φοιτητές να μειωθεί από τα 45 στα 19 ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Αστικό ΚΤΕΛ και θα αφορά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.

Η ανάρτηση του Δημάρχου:

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