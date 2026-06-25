Θρίλερ στο Ηράκλειο: Στις φλόγες εργοστάσιο στον Αϊ Γιάννη Χωστό – Μαύροι καπνοί σκέπασαν την περιοχή - Ήχησε το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στον αύλειο χώρο εργοστασίου ξυλείας στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λόγω της εξαιρετικά εύφλεκτης φύσης των υλικών, το θερμικό φορτίο αυξήθηκε ραγδαία. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις.

Η περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού είναι πυκνοκατοικημένη. Το γεγονός αυτό επέτεινε την ανησυχία των αρχών και των περιοίκων από τα πρώτα λεπτά.

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Πυκνοί μαύροι καπνοί

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Το σύννεφο καπνού έγινε άμεσα ορατό από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση.

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Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και πολυάριθμο προσωπικό.

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Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί και ελικόπτερο, το οποίο κάνει ρίψεις πάνω από την αποθήκη.

Είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ελικόπτερο της Πυροσβεστικής κάνει ρίψεις εντός αστικού ιστού, γεγονός που δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επιχειρούν επίσης ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Στόχος της επιχείρησης

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Οι πυροσβέστες έστησαν αμέσως φραγμούς για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στην αυλή, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς. Δυστυχώς 4 κτίσματα (σπίτια) που γειτνίαζαν με την επιχείρηση έχουν υποστεί καταστροφή. Ετυχώς οι ένοικοί τους απομακρύνθηκαν μετά το μήνυμα 112 για εκκένωση.

Ολοκληρωτική καταστροφή έχει υποστεί μία ακόμα επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού.

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Σε εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες

Οι ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με αμείωτη ένταση στην περιοχή για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει επεκταθεί και σε παρακείμενο σπίτι. Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να περιορίσουν το μέτωπο λόγω και του ισχυρού ανέμου.

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Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που κινούνται στους γύρω δρόμους να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά για την αποφυγή των καπνών.

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Να σημειωθεί ότι 35 λεπτά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112 ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

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