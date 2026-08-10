Σητεία: Ο Λευτέρης Σουλτάτος και η Βάσω Λασκαράκη συναντούν τις « Χρυσοχέρες»

Και αυτό το καλοκαίρι η Σητειακή κουζίνα πρωταγωνιστεί και γίνεται ξανά αφορμή για μια μεγάλη γιορτή γεύσης, πολιτισμού και σύνδεσης.

«Οι Χρυσοχέρες» επιστρέφουν στις 12 Αυγούστου για να μας θυμίσουν πως η γαστρονομική παράδοση ενός τόπου βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων του, στις μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά, στις μυρωδιές μιας κουζίνας, στο «θέλει λίγο ακόμη» και στο μυστικό της γιαγιάς που ποτέ δεν γράφτηκε σε κανένα τετράδιο.

Οι «Χρυσοχέρες» κρατούν καλά φυλαγμέμες τις παλιές συνταγές, τις μαγειρεύουν στα σπίτια τους, τις έμαθαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους και σήμερα τις μοιράζονται με όλους εμάς.

Η φετινή επιστροφή των Σητειακών νοικοκεράδων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής γαστρονομικής σκηνής και η Σητεία έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την κρητική διατροφή ξεχωριστή.

Οι «Χρυσοχέρες» αυτό το καλοκαίρι υποδέχονται με μεγάλη χαρά στον τόπο τους τον καταξιωμένο Σεφ Λευτέρη Σουλτάτο και την αγαπητή ηθοποιό Βάσω Λασκαράκη, για να τους μυήσουν στη Σητειακή γαστρονομική κουλτούρα, αλλά και για να τους δείξουν το βασικό χαρακτηριστικό και κύριο γνώρισμα των Σητειακών, που δεν είναι άλλο από την εγκάρδια και πέρα για πέρα αυθεντική φιλοξενία.

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Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 19.00 στο Λιμάνι της Σητείας, οι «Χρυσοχέρες» βάζουν τις κατσαρόλες στη φωτιά και η Σητεία στρώνει ξανά τραπέζι.

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