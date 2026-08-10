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Κοκκίνου: Η φωτογραφία με ολόσωμο μαγιό σε πισίνα

κοκκινου
clock 10:00 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έλλη Κοκκίνου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κύθνο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σχετικές φωτογραφίες.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με ολόσωμο ριγέ μαγιό μπροστά στην πισίνα απολαμβάνοντας το καρπούζι της και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της.

"Καλοκαίρι", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

A post shared by Elli Kokkinou (@ellikokkinou)

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