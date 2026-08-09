Ο Τζέιμς Κάμερον φαίνεται έτοιμος να αφήσει πίσω του το «Avatar»

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο κινηματογραφικός κύκλος του Avatar, o James Cameron άφησε να εννοηθεί ότι σκέφτεται ήδη το επόμενο δημιουργικό του βήμα εκτός από το δημοφιλές κινηματογραφικό σύμπαν.







Ο βραβευμένος σκηνοθέτης, που βρίσκεται πίσω από τις τρεις ταινίες Avatar που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, με πιο πρόσφατη το περσινό Fire And Ash, έχει ήδη ανακοινώσει ακόμη δύο συνέχειες της σειράς ταινιών. Σε νέα ωστόσο συνέντευξή του, άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να στραφεί σε άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ.







Με αφορμή την παραλαβή του Βραβείου Παραστατικών Τεχνών του Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά 2026 για το Καλλιτεχνικό Επίτευγμα Ζωής, ο Κάμερον ρωτήθηκε για τα επόμενα σχέδιά του. «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή κι εμένα, γιατί τα τελευταία 21 χρόνια η ζωή μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύμπαν του Avatar. Ξεκινήσαμε το 2005. Έκανα μόνο ένα μικρό διάλειμμα για να κατασκευάσω το υποβρύχιο με το οποίο καταδύθηκα στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη και στη συνέχεια επέστρεψα στο Avatar. Από τότε ήταν μια συνεχής, αδιάκοπη πορεία» ανέφερε.







Στη συνέχεια, εξήγησε ότι βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης για τα επόμενα δημιουργικά του βήματα: «Βρίσκομαι λοιπόν σε μια φάση, που σκέφτομαι ποιες άλλες ιστορίες θέλω να αφηγηθώ. Και αναρωτιέμαι σε πόσες από αυτές χρειάζεται να είμαι ο ίδιος πίσω από την κάμερα και σε πόσες αρκεί να συμμετέχω ως σεναριογράφος ή παραγωγός, συνεργαζόμενος με άλλους κινηματογραφιστές;».

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