ΗΠΑ: Με κάμερες σώματος οι πράκτορες της ICE πριν το τέλος του μήνα

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Αυγούστου την εγκατάσταση καμερών σώματος στους αξιωματικούς και πράκτορές της, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Ντέιβιντ Βεντουρέλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ICE θα έχει εξοπλίσει με κάμερες σώματος όλους τους αξιωματικούς και πράκτορες που επιχειρούν στο πεδίο μέχρι τα τέλη του μήνα, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει η υπηρεσία.







Η πολιτική της ICE προβλέπει τη δυνατότητα ταχείας δημοσιοποίησης καταγεγραμμένου υλικού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια επιχείρησης.







Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Βεντουρέλα, η υπηρεσία μπορεί να κρατήσει το υλικό μακριά από τη δημοσιότητα όταν η δημοσιοποίησή του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο εν εξελίξει έρευνες ή να παραβιάσει την ιδιωτικότητα εμπλεκόμενων προσώπων.

Πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια



Η απόφαση για την καθολική χρήση καμερών σώματος εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων πιέσεων προς την ICE για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιχειρήσεις της.

Μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης στη Μινεσότα, η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, είχε δηλώσει ότι το πρόγραμμα καμερών σώματος της ICE θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, εφόσον διατεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, θανατηφόροι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα σε σημεία ελέγχου στο Μέιν και το Τέξας προκάλεσαν διαμαρτυρίες και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση σχετικά με την απουσία καμερών σώματος από τους πράκτορες της ICE.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρμόδιος για τα σύνορα στην κυβέρνηση Τραμπ, Τομ Χόμαν, έχει δηλώσει ότι οι αξιωματικοί της ICE θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις στάσεις οχημάτων, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία κάμερα σώματος.

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