Τρόμος για γυναίκα που έκανε τζόκινγκ - Του είπε «καλημέρα» και προσπάθησε να την πατήσει 3 φορές με το αυτοκίνητο!

Συνελήφθη άνδρας στη Τζόρτζια, καθώς φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να παρασύρει με το αυτοκίνητο μία γυναίκα, η οποία τον είχε χαιρετήσει λέγοντάς του «καλημέρα» ενώ έκανε πρωινό τζόκινγκ.

Ο Τζέσε Άλεν Ντέιβις, 21 ετών, κατηγορείται για κακούργημα βαριάς επίθεσης και πλημμέλημα εγκατάλειψης του τόπου τροχαίου, σε σύγκριση με περιστατικό που σημειώθηκε τη 19η Ιουλίου στη Μαριέτα της Τζόρτζια, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο Ντέιβις επιχείρησε να την χτυπήσει τρεις φορές με το αυτοκίνητό του, ενώ εκείνη έκανε τζόκινγκ κοντά στο συγκρότημα διαμερισμάτων Sedgefield, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WSB. O Ντέιβις χτύπησε τη γυναίκα με το όχημa στον χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος, αφού εκείνη τού είπε «καλημέρα», όπως ανέφερε το Mέσο, επικαλούμενο την Aστυνομία.

«Μπήκε σε ένα όχημα και για κάποιον λόγο, επιχείρησε να την χτυπήσει με αυτό ενώ εκείνη βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης», τόνισε ο Έρικ Σμιθ, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας της Κομητείας Κομπ, σύμφωνα με το WSB.

«Μάλιστα, επιχείρησε να την χτυπήσει με το όχημα δύο ακόμη φορές», προσέθεσε ο Σμιθ αναφερόμενος στον Ντέιβις.

Στην προσπάθειαω να παρασύρει τη δρομέα, ο Ντέιβις προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε έναν στύλο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η γυναίκα κρύφτηκε πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων για να γλυτώσει από τον άνδρα από το Σάντι Σπρινγκς της Τζόρτζια –τον οποίο, όπως είπε, δεν γνώριζε– και κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911».

Ο Ντέιβις κρατείται στη φυλακή της κομητείας Κομπ με εγγύηση ύψους 5.720 δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία των Αρχών. Δεν είναι γνωστό αν έχει αναθέσει την υπεράσπιση σε δικηγόρο.

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