Παρίσι: Νέα δρακόντεια μέτρα για τα πατίνια

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι κινδυνεύουν με πρόστιμο αν δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες ασφαλείας, καθώς η αστυνομία της πόλης προσπαθεί να περιορίσει τον αριθμό των ατυχημάτων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τουλάχιστον 79 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια πέρυσι, μια απότομη αύξηση σε σχέση με τα 45 θύματα του προηγούμενου έτους. Οι τραυματίες ήταν περίπου 1.100, αυξημένοι κατά 33% σε σχέση με το 2024.







Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το Παρίσι απαγόρευσε την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών το 2023 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης των ιδιωτικών.







Θα φορούν κράνος και γιλέκο υψηλής ορατότητας



Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η «ανησυχητική αύξηση» των σοβαρών και θανατηφόρων δυστυχημάτων», είναι πλέον υποχρεωτικό για τους οδηγούς να φορούν κράνος και γιλέκο υψηλής ορατότητας στους δημόσιους δρόμους.

Τα κράνη και τα γιλέκα υψηλής ορατότητας είναι ήδη υποχρεωτικά σε αρκετές γαλλικές περιφέρειες, αναφέρει το BBC.

Όσοι δεν συμμορφώνονται, αντιμετωπίζουν πρόστιμα ύψους 135 ευρώ για τη μη χρήση εγκεκριμένου κράνους, καθώς και μικρότερα πρόστιμα ύψους 35 ευρώ για τη μη χρήση γιλέκου ή ανακλαστικών στοιχείων.

Οι κανονισμοί καλύπτουν επίσης και άλλα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς, όπως τα ηλεκτρικά μονόκυκλα και τα hoverboard.

Η ιδιοκτησία ηλεκτρικών πατινιών από ιδιώτες στη Γαλλία είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ΕΕ.

2,5 εκατομμύρια άτομα κατείχαν ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα το 2023



Περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα κατείχαν ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα το 2023, ενώ από τότε έχουν αγοραστεί εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη. Πολλά από αυτά εκτιμάται ότι βρίσκονται στην πρωτεύουσα, αν και δεν τηρούνται ακριβή στοιχεία.







Οι κανόνες που σήμερα είναι σε ισχύ στο Παρίσι απαγορεύουν τη χρήση πατινιών σε άτομα κάτω των 14 ετών, τη μεταφορά επιβατών και θέτουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ./ώρα.

Το Παρίσι ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που υιοθέτησαν τα πατίνια, αλλά η αυξανόμενη ανησυχία για την επικίνδυνη οδήγηση και την παρεμπόδιση των πεζοδρομίων οδήγησε στην απαγόρευση της ενοικίασης.

Η τύχη τους αποφασίστηκε σε ένα δημοψήφισμα σε επίπεδο πόλης, στο οποίο το 90% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης της ενοικίασης, παρόλο που η συμμετοχή των εκλογέων που είχαν δικαίωμα ψήφου δεν ξεπέρασε το 8%.

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