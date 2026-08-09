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GOSSIP - LIFESTYLE

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Στον Άγιο Νεκτάριο με τον σύζυγό της και τον γιο τους

ελέτσι
clock 15:00 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι  επισκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη και το μωρό τους τον Άγιο Νεκτάριο και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες από την επίσκεψή τους βλέπουμε το ζευγάρι μαζί με τον μόλις δύο μηνών γιο του.

«Σήμερα πήραμε την Ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του. Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη Ευλογία, Αγάπη και Συγκίνηση. Να είσαι πάντα Γερός, Φωτισμένος και Προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου. Η Ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα», έγραψε χαρακτηριστικά.


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A post shared by Elizabeth Elechi Lemonidou (@elizabethelechi_)

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