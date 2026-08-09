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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Μάλια: Ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

θάλασσα
clock 13:14 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 64χρονου αλλοδαπού στα Μάλια, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες, όταν η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου ενημερώθηκε για την ανάσυρση του 64χρονου, υπηκόου Σλοβακίας, από τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μαλίων.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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