Κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα: Πύραυλοι των Χούθι χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τζιζάν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι Χούθι “κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Aramco”, του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, “στην Τζιζάν με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone)”, με πλήγμα “ακριβείας”.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτιά της.

BREAKING: The Mecca Treaty did not save Saudi Arabia today. Turkey and Pakistan were nowhere to be seen this morning as the Houthis turned part of the kingdom’s energy infrastructure into a scene of fire and destruction in Jubail.







The Houthis in Yemen struck Saudi Aramco’s Berri… pic.twitter.com/RWADdYvfg8 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 9, 2026

Η επίθεση των Χούθι στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco χαρακτηρίζεται ως μεγάλη κλιμάκωση, ιδιαίτερα επειδή σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, σύμφωνα με το Al Jazeera. Σύμφωνα με αξιωματούχους των Χούθι, εάν η Τουρκία ή το Πακιστάν εμπλακούν σε επιχειρήσεις που θεωρηθούν παραβίαση της «υεμενικής κυριαρχίας» ή συνεργαστούν με το Ριάντ σε «επιθέσεις ή εχθρικές ενέργειες», «θα διδαχθούν ένα πολύ σκληρό μάθημα».

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