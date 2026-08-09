Ηράκλειο: Μεγάλη βλάβη στις Βασιλειές – Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό

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Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει η σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλειών.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ, η βλάβη είναι ηλεκτρομηχανολογικής φύσης και επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Άνω Φορτέτσα, Σίλαμος, Μαραθίτης, Βασιλειές, Άγιος Βλάσσης, Λοφούπολη, Φλαμπουράρη και Λόφος Σέμελη.

Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βυτίων, προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή.

Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Μέχρι τότε, η Επιχείρηση καλεί τους πολίτες των περιοχών που επηρεάζονται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού και να κάνουν όσο το δυνατόν πιο συνετή χρήση.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) ανακοινώνεται ότι, λόγω σοβαρού ηλεκτρομηχανολογικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλειών, αναμένεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών.

Οι περιοχές που επηρεάζονται άμεσα είναι οι εξής: • Άνω Φορτέτσα • Σίλαμος • Μαραθίτης • Βασιλειές • Άγιος Βλάσσης • Λοφούπολη • Φλαμπουράρη • Λόφος Σέμελη

Η ΔΕΥΑΗ, με σκοπό τον περιορισμό των προβλημάτων υδροδότησης, έχει ήδη δρομολογήσει ιδιωτικά βυτία για την τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής. Η αποκατάσταση του προβλήματος αναμένεται την Τετάρτη 12/8. Μέχρι τότε, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φειδωλοί στην κατανάλωση νερού.

Η ΔΕΥΑΗ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για οποιαδήποτε εξέλιξη.

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