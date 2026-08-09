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GOSSIP - LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι καλοκαιρινές στιγμές με τα δύο παιδιά τους πάνω στο γιοτ

αργυρός
clock 11:00 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι διακοπές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα ξεκίνησαν. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με την κόρη της, που είναι λίγων μηνών, αλλά και με τον γιο της, Βασίλη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης περιορίστηκε σε μία μόνο λέξη: «Αύγουστος».

Οι φετινές διακοπές της οικογένειας πραγματοποιούνται σε πολυτελές γιοτ, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα περνούν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους.

A post shared by Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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