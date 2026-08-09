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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον Κάβρο Χανίων - Νεκρή 62χρονη τουρίστρια στη θάλασσα

πνιγμός
clock 08:23 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κάβρου Αποκορώνου Χανίων, όπου μία 62χρονη Γερμανίδα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για την ύπαρξη μίας 62χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Γερμανίας), η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή «ΚΑΒΡΟΥ» Αποκορώνου Χανίων. Η 62χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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