Ιράν: «Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ αν δεν αλλάξουν στάση οι ΗΠΑ»

Νέους και ιδιαίτερα σκληρούς όρους προς τις ΗΠΑ θέτει το Ιράν για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ στην εμπορική ναυσιπλοΐα, περιπλέκοντας τις προσδοκίες ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία με το Ομάν θα αρκούσε για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, το Σάββατο (8/8) ανακοίνωσε σειρά προϋποθέσεων που, κατά την Τεχεράνη, πρέπει να εκπληρώσει η Ουάσινγκτον πριν ανοίξει η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός.

Το Ιράν ζητά, μεταξύ άλλων, να αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός και οι κυρώσεις, να αποχωρήσουν αμερικανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν, να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και να αποδεσμευτούν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» ή κατασχεθεί.

Breaking News: Iran’s top security official said the Strait of Hormuz would not reopen until the U.S. met a sweeping list of demands, including withdraw the U.S. military from around Iran, pay war reparations and release frozen Iranian assets. https://t.co/D731AnzqFr — The New York Times (@nytimes) August 8, 2026

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ απαίτησε ακόμη τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών κατά της Τεχεράνης και των επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή. Το μήνυμα του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ήταν σαφές: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της».

Η δημόσια τοποθέτηση δημιουργεί νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και μειώνει τις προσδοκίες για άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

Τι ζητά το Ιράν από τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Η λίστα απαιτήσεων που δημοσιοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ξεπερνά κατά πολύ μια τεχνική συμφωνία για τη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσινγκτον:

Να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Να άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν

Να απομακρύνει τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της από την περιοχή γύρω από τη χώρα

Να καταβάλει πλήρεις αποζημιώσεις για τις ζημιές που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, προκλήθηκαν από τους πολέμους

Να αποδεσμεύσει χωρίς όρους ιρανικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» ή κατασχεθεί

Να σταματήσει τις απειλές κατά του Ιράν

Να τερματίσει τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης και συμμάχων της στον Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Υεμένη και στο Ιράκ

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Η συμφωνία με το Ομάν δεν αρκεί

Οι νέες απαιτήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή έρχονται τη στιγμή που το Ιράν και το Ομάν εμφανίζονται πολύ κοντά σε συμφωνία για μια νέα προσωρινή διαδρομή ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το Σάββατο (8/8) ότι οι δύο χώρες βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή από μόνη της δεν αρκεί για να ανοίξει η θαλάσσια οδός.

Σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί, το Ιράν και το Ομάν συζητούν μια προσωρινή διαδρομή, ενώ οι στρατιωτικές και αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των δύο χωρών επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη θεωρεί πλέον μη αποδεκτό το προηγούμενο σύστημα διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας και επιδιώκει ένα νέο καθεστώς για τη διαχείριση της διέλευσης.

«Φρένο» βάζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι Φρουροί της Επανάστασης. Ο εκπρόσωπός τους, Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με το Ομάν. Κατά τον ίδιο, εξαρτάται από το εάν οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν πλήρως τους όρους του Ιράν.

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί δεν είχε αναλύσει όλες τις προϋποθέσεις, αλλά είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον να μην παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Τεχεράνη με το Ομάν και άλλες χώρες. Πάντως, οι δηλώσεις αυτές είχαν ήδη αποτελέσει ένδειξη ότι η τεχνική διευθέτηση με το Μουσκάτ δεν ισοδυναμεί με πολιτική απόφαση της Τεχεράνης για πλήρη επαναλειτουργία των Στενών.

Το Ομάν μιλά για «θετικό και εποικοδομητικό» κλίμα

Σημειώνεται ότι το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι πλευρά των Στενών και έχει αναλάβει κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο, επιμένει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Σουλτανάτου ανέφερε, το Σάββατο (8/8), ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Παράλληλα, καταδίκασε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Η παρέμβαση του Ομάν ήρθε την ίδια ημέρα κατά την οποία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για νέα επίθεση σε πλοίο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ADNOC. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το προηγούμενο αδιέξοδο ΗΠΑ και Ιράν

Η διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο, είχε επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με πακιστανική διαμεσολάβηση στο Ισλαμαμπάν. Ακόμα, η συμφωνία προέβλεπε – μεταξύ άλλων – βήματα για το άνοιγμα του περάσματος και προσωρινή χαλάρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων. Ωστόσο, οι δύο πλευρές ερμήνευσαν διαφορετικά κρίσιμα σημεία της συμφωνίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το καθεστώς της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν και το Ιράν να επιμένει ότι η διαχείριση της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να παρακάμπτει την Τεχεράνη. Η κατάπαυση του πυρός τελικά κατέρρευσε και οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η μάχη για τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Πίσω από τη διαπραγμάτευση για τις θαλάσσιες διαδρομές βρίσκεται ένα ακόμη μεγαλύτερο γεωπολιτικό ζήτημα: Ποιος θα έχει τον έλεγχο της εισόδου στον Περσικό Κόλπο.

Επισημαίνεται ότι πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν θα μπορούσε να αναγνωρίζει στην Τεχεράνη σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω των Στενών.

Η Ουάσινγκτον έχει επί μακρόν αντιταχθεί σε ένα καθεστώς που θα έδινε στο Ιράν ουσιαστικό έλεγχο ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη.

Οι σημερινές δηλώσεις της ιρανικής ηγεσίας δείχνουν ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στην επιλογή μιας ασφαλούς θαλάσσιας λωρίδας. Η Τεχεράνη επιχειρεί να συνδέσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με το συνολικό πλαίσιο της αντιπαράθεσής της με τις ΗΠΑ.

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