Τα ζώδια της Κυριακής

Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Έντονη η χθεσινή μέρα, Κριέ μου, και η σημερινή δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Ίσως να είναι και πιο έντονα τα πράγματα, καθώς ασχολείσαι περισσότερο με τα οικονομικά σου. Νιώθεις ιδιαίτερα ζορισμένος και μπορεί να παρατηρήσεις αρκετούς παράγοντες που μπορεί να σου κόβουν τη φόρα, πέρα της ψυχολογικής και συναισθηματικής πίεσης που έχεις. Πιθανότατα να χρειάζεται περισσότερη οργάνωση όλο το πλάνο που έχεις ήδη κάνει, κάτι που βαριέσαι να ξεκινήσεις από την αρχή αυτή τη φορά. Μάλλον όμως δε μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κάποια πίεση υπάρχει και στο επαγγελματικό σου σήμερα.

Ταύρος



Ταύρε μου, η ψυχολογία σου από χθες σε ακολουθεί και σήμερα και μάλλον ξεκινάς την ενεργό δράση με μια βαριά διάθεση. Κάποια πράγματα που εξακολουθείς και μαθαίνεις αυτή την περίοδο συνεχίζουν να σε βγάζουν από τα ρούχα σου, αλλά προτιμάς να μιλήσεις την κατάλληλη στιγμή. Ίσως κάποιες επαγγελματικές κινήσεις που σκέφτεσαι να κάνεις ή κάποιες συνεργασίες δεν φαίνεται να προχωρούν. Χρειάζεται να το σκεφτείς καλύτερα και να δεις τι προοπτικές σου δίνονται, αλλά και πόσο εσύ μπορείς να βελτιώσεις τη δουλειά σου. Τα νεύρα είναι δεδομένα λοιπόν. Επαγγελματικά σήμερα έχεις μια αρνητική διάθεση από το πρωί ακόμα.

Δίδυμοι



Βαρύ το συναίσθημα σήμερα, Δίδυμε. Η διάθεσή σου είναι αρκετά πεσμένη και νιώθεις μια μεγάλη πίεση που πιθανότατα να σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου. Εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι σου δίνουν την αίσθηση πως δε μπορείς να δράσεις, να προχωρήσεις ή να κινήσεις διαδικασίες για να συνεχίσεις την εξέλιξη στην οποία στοχεύεις, σου δημιουργούν νεύρα. Δείχνεις μια απόσταση προς τα έξω και δε θέλεις πολλές επαφές με κάποια συγκεκριμένα άτομα. Από την άλλη, αυτό φαίνεται και στον τρόπο που επικοινωνείς, καθώς γίνεσαι απόλυτος στις απόψεις σου και φανατίζεσαι αρκετά με αυτά που πιστεύεις και μοιράζεσαι με τους άλλους.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα έχεις μια ένταση, έναν εκνευρισμό και μια δυσκολία να προσαρμοστείς σε κάποια νέα δεδομένα. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό, ενώ παράλληλα αρνείσαι να μπεις σε κάποιες συζητήσεις που μπορεί να σου φανούν χρήσιμες. Σε πιάνει έντονο πείσμα και φαίνεσαι αποφασισμένος να μαζέψεις δυνάμεις και κάποια στοιχεία που χρειάζεσαι, προκειμένου να απαντήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Όλο αυτό μεταφράζεσαι ως αντίδραση από φόβο και άγχος, για να προλάβεις τα χειρότερα, που νομίζεις ότι σε περιμένουν στη γωνία. Νιώθεις πως δεν υπάρχει κάποια διέξοδος κι αυτό είναι αρκετό για εσένα.

Λέων



Λέοντά μου, ένταση χτες, ένταση και σήμερα. Τα επαγγελματικά σου πλάνα γίνονται πιο βαριά και ή που θα χρειαστεί να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια για να φτάσεις εκεί που θες ή που θα πάρεις ουσιαστική απόσταση από τα πράγματα και θα δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να διαχειριστείς αυτά που συμβαίνουν. Το σημαντικό είναι πως υπάρχουν κάποια οικονομικά εμπόδια που θα ξυπνήσουν αυτές τις ημέρες κάποιες φοβίες σου και μπορεί να εκφράσεις σήμερα κάποιες έντονες και περίεργες αντιδράσεις σε συνεργάτες. Γίνεσαι έντονος και αυτό οφείλεται στην καχυποψία που σε πιάνει στο γεγονός ότι κρατάς πισινές.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα πρέπει να μπεις σε συζητήσεις και δεν έχεις καμία διάθεση. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μια ηρεμία με τους απέναντι. Αντιθέτως, φαίνεται πως υπάρχει μια ένταση, ένας εκνευρισμός και μια επιθετική στάση που δέχεσαι από τους άλλους, ενώ παράλληλα δε μπορείς να αντιδράσεις. Μάλλον χρειάζεται να μαζέψεις δυνάμεις ή να τσεκάρεις εκ νέου τις κινήσεις σου και αυτό θέλει χρόνο. Κάποια γεγονότα στη δουλειά θα σου δημιουργήσουν περισσότερα νεύρα και μια έντονη διάθεση που θα φαίνεται στο πρόσωπό σου. Προσπάθησε να το πάρεις ψύχραιμα, γιατί θα φουντώσουν πιθανά ψυχοσωματικά που έχεις.

Ζυγός



Βαρύ το κλίμα σήμερα, Ζυγέ. Δεν έχεις διάθεση για τίποτα, καθώς νιώθεις πως δεν μπορείς να αντιδράσεις σε αυτά που συμβαίνουν. Έχεις ένα άγχος και έναν φόβο πως κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στη μέρα, πιθανότατα στο κομμάτι της δουλειάς. Κάτι που δε θα σου αφήσει το περιθώριο να απαντήσεις, να εξηγήσεις ή να περάσεις στην «αντεπίθεση», έστω και με τον τρόπο σου. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξεις την υγεία σου αυτές τις μέρες, ειδικά αν βγάζεις ψυχοσωματικά ή αν έχεις τίποτε αλλεργίες. Επαγγελματικά, γίνεσαι απόλυτος (!!!) και άτεγκτος, αλλά και κάπως πιο φοβικός ως προς τις αντιπαραθέσεις που μπορεί να γίνουν.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα σου είναι δύσκολο να συναναστραφείς με τους άλλους. Στη δουλειά σου το πράγμα είναι πολύ έντονο και δεν μπορείς να συνεννοηθείς, ούτε όμως και να δεχτείς πολλές αντιρρήσεις. Προτιμάς να κρατήσεις αποστάσεις για αυτό το λόγο και να κάνεις τις δικές σου δουλειές, χωρίς πολλά-πολλά. Επίσης, κάποια επαγγελματικά σου ανοίγματα περιορίζονται αυτές τις μέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, και τα νεύρα σου τεντώνονται ακόμα περισσότερο. Η επιστροφή στο σπίτι και η απομόνωση για να χαθείς στις σκέψεις σου και στα ενδεχόμενα που αναπτύσσεις είναι αυτό που θέλεις.

Τοξότης



Δεν έχεις ιδιαίτερο κέφι ούτε για να πας στη δουλειά, Τοξότη μου, ούτε να τακτοποιήσεις τα της καθημερινότητας. Έχεις μια άρνηση. Δυστυχώς δε μπορείς να κάνεις διαφορετικά και αυτό σε ενοχλεί και σε ρίχνει ψυχολογικά. Κάποια ζητήματα που αφορούν το σπίτι σου, αυτές τις μέρες γίνονται πιο έντονα και πιο σημαντικά, καθώς νιώθεις πως δε μπορείς να δράσεις, να βρεις δραστικές λύσεις. Έχεις ένταση και νεύρα και μπορεί να αρχίσεις να δουλεύεις μέσα σου κάποια παρελθοντικά ζητήματα, κάτι που θα σε ρίξει ακόμα περισσότερο. Η επικοινωνία σου είναι βαριά, έντονη και δε θυμίζει σε κάτι την γνωστή σου ενέργεια.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα δεν είσαι και στην καλύτερη διάθεση ούτε για να δουλέψεις πολύ, ούτε να ασχοληθείς με το φλερτ που δέχεσαι. Έχεις πολλά στο κεφάλι σου που θέλεις να διαχειριστείς και μπορεί να σκάσουν άλλα τόσα μέσα στη μέρα, που να χρειαστεί να πάρεις περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολόγιζες. Η μέρα έχει αρκετή ένταση και είναι πολύ πιθανό να σε πιάσει το πείσμα σου στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να αλλάξεις τη στάση σου ή τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις. Είναι βασικό να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου γιατί υπάρχει ένας ισχυρός φόβος και οι ανασφάλειές σου διογκώνονται.

Υδροχόος



Με μια διάθεση αρκετά περίεργη ξεκινά η μέρα σου, Υδροχόε μου, αφού υπάρχει η ένταση από χθες και σήμερα αντιλαμβάνεσαι πως μάλλον πρέπει να αλλάξεις το πλάνο δράσης σου. Η ψυχολογία σου δεν είναι και η καλύτερη, καθώς αυτό το τριήμερο θα είναι ακόμα πιο ισχυρό το αίσθημα ότι δε μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα για να το αλλάξεις αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτείς προς όφελός σου εξετάζοντας διάφορες εναλλακτικές, χωρίς να τις εφαρμόζεις προς το παρόν. Ίσως για αυτό να έχεις και νεύρα, ένταση και ένα βάρος εσωτερικό. Ένα ψυχοπλάκωμα και ένα άγχος.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, η σκέψη σου γυρίζει σε ζητήματα που σε στενοχωρούν και δύσκολα θα ξεφύγεις από αυτά. Είναι σα να σε περιορίζει κάτι και να σε αναγκάζει να σκέφτεσαι ξανά και ξανά, σα να προσπαθείς να βρεις λύσεις. Κάποιες κινήσεις που σκέφτεσαι να κάνεις φαίνεται επίσης να μπλοκάρονται από δυσκολίες ή από την αντιμετώπιση των άλλων. Επομένως, σήμερα αποθαρρύνεσαι και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Μια πίεση που πολλαπλασιάζεται και γίνεται βάρος και φόβος ότι δύσκολα θα μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτό. Κάτι που βγαίνει και στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους σήμερα.

