Ηράκλειο: Συγκίνηση στην εορτή του Αγίου Μύρωνος - Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως εορτάστηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 η μνήμη του Αγίου Μύρωνος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, στον φερώνυμο Ιερό Ναό στον Άγιο Μύρωνα Ηρακλείου.

Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, συλλειτουργούντων του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος κ. Μακαρίου, εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Απαμείας κ. Παϊσίου και Κνωσού κ. Μεθοδίου, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και πλήθους πιστών.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Νικολάου Γιαννακάκη.

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Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, απευθυνόμενος πατρικώς προς τον νέο Πρεσβύτερο, αναφέρθηκε στο ύψος, την ευθύνη και το θυσιαστικό περιεχόμενο της ιερατικής διακονίας και τον προέτρεψε να υπηρετεί τον Χριστό και την Εκκλησία Του με ταπείνωση, πίστη, αγάπη, υπακοή και αυταπάρνηση.

Τον κάλεσε ακόμη να έχει ως σταθερό πρότυπο της ιερατικής του πορείας τον ίδιο τον Χριστό, τον Μέγα Αρχιερέα, αλλά και τον εορταζόμενο Άγιο Μύρωνα, ο οποίος με την πίστη, την αγάπη και την ποιμαντική του διακονία κατέστη φωτεινό παράδειγμα ποιμένος της Εκκλησίας.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκινήσεως, ο νέος Πρεσβύτερος έλαβε διά των χειρών του Σεβασμιωτάτου το χάρισμα της Ιερωσύνης, ενώ κλήρος και λαός αναφώνησαν το «Άξιος», συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στη μεγάλη χαρά της τοπικής Εκκλησίας.

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Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος χειροθέτησε τον νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερο π. Νικόλαο Γιαννακάκη σε Οικονόμο, ευχόμενος να έχει ευλογημένη, καρποφόρα και μακρά ιερατική διακονία προς δόξαν Θεού και οικοδομή του λαού Του.

Κατά την ίδια ημέρα, ο Σεβασμιώτατος προέβη και στη χειροθεσία του Πρεσβυτέρου π. Νικολάου Παπαδάκη σε Πρωτοπρεσβύτερο, αναγνωρίζοντας την έως σήμερα προσφορά και διακονία του στην Εκκλησία.

Η εορτή του Αγίου Μύρωνος και η χαρά της εισόδου ενός νέου Πρεσβυτέρου στην ιερατική οικογένεια της Εκκλησίας Κρήτης ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα πνευματικής ευφροσύνης και συγκινήσεως.

Πλήθος πιστών από τον Άγιο Μύρωνα, το Ηράκλειο και την ευρύτερη περιοχή συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία, συμπροσευχόμενο με τους Αρχιερείς και τον ιερό κλήρο και αναπέμποντας ευχαριστίες προς τον Θεό για τη μεγάλη αυτή ημέρα της τοπικής Εκκλησίας.

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