Τούνη: «Έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με ορούς και αντιβιώσεις»

Η Ιωάννα Τούνη όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της έπαθε τροφική δηλητηρίαση με αποτέλεσμα να περάσει το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο.

«Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.