Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου τουρίστα - Συνελήφθησαν πέντε νεαροί

Στη σύλληψη πέντε νεαρών, ηλικίας από 19 έως 21 ετών, προχώρησαν το πρωί στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, μετά από περιστατικό επίθεσης σε βάρος 51χρονου Βρετανού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πέντε ημεδαποί φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 51χρονο μέσα στον εμπορικό λιμένα Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και εξήλθε από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα. Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Σύμφωανα με ανακοίνωση:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Ρεθύμνου, προέβησαν στην σύλληψη πέντε (05) ημεδαπών ηλικίας 19, 20, 21, 21 και 21 ετών, για παράβαση του άρθρου 309 του Π.Κ. «Επικίνδυνη σωματική βλάβη». Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ημεδαποί προκάλεσαν σωματική βλάβη σε 51χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Μ. Βρετανίας) εντός του εμπορικού λιμένα Ρεθύμνου. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εξήλθε αυθημερόν. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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