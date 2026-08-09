Στο «κόκκινο» η Κρήτη για εκδήλωση πυρκαγιάς – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη την Κυριακή 9 Αυγούστου, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το Red Code για έξι Περιφέρειες της χώρας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, προβλέπονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι περιοχές του Ηρακλείου

Στον νομό Ηρακλείου, τα μέτρα απαγόρευσης αφορούν συγκεκριμένα τις περιοχές:

Σύμης

Ρούβα – Ζαρού

Κουδουμά

Κέρης

Φουρνί

Γιούχτα

Επανωσήφη

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν την προσέγγιση των συγκεκριμένων περιοχών κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων.

Νέα επιδείνωση των συνθηκών από Δευτέρα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων, με ισχυρά μελτέμια να δημιουργούν εκ νέου ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η αυξημένη θερμοκρασία, η παρατεταμένη ανομβρία και η ξηρή βλάστηση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

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