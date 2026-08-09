Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκε σχεδόν μισό κιλό κάνναβης

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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των ελέγχων για την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε έρευνα σε κατοικία σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 483,38 γραμμάρια κάνναβης, 20 ναρκωτικά χάπια, μία ζυγαριά, ένας τρίφτης, δύο κινητά τηλέφωνα και 460 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 35χρονος και μία 41χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διευθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής ,εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου ,χθες (08.08.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

483,38 γραμμάρια κάνναβης

Ζυγαριά και τρίφτης

20 ναρκωτικά χάπια

Χρηματικό ποσό 460 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Δυο κινητά τηλέφωνα

Επίσης συνελήφθησαν 35χρονος ημεδαπός και 41χρονη ημεδαπή κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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