ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Απανωτά περιστατικά μέθης – Στο ΕΚΑΒ ο «λογαριασμός» της νυχτερινής διασκέδασης

ΕΚΑΒ
clock 11:34 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, καθώς καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά που συνδέονται με κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τα περιστατικά ξεπερνούν τα 20 με 25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρα χρειάστηκε να επέμβουν σε διάφορες περιοχές του νησιού, μεταξύ άλλων στις παλιές πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, αλλά και στα Μάλια και τη Χερσόνησο.

Στα περιστατικά περιλαμβάνονταν κυρίως νεαρά άτομα, ηλικίας από 15 έως 30 ετών, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Το φαινόμενο εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη κορυφώνεται. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, επισημαίνουν ότι παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν και σε σοβαρότερα περιστατικά που απαιτούν άμεση και επείγουσα παρέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκαβ Περιστατικά Μεθυσμενοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis