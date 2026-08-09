Κρήτη: Απανωτά περιστατικά μέθης – Στο ΕΚΑΒ ο «λογαριασμός» της νυχτερινής διασκέδασης

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, καθώς καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά που συνδέονται με κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τα περιστατικά ξεπερνούν τα 20 με 25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρα χρειάστηκε να επέμβουν σε διάφορες περιοχές του νησιού, μεταξύ άλλων στις παλιές πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, αλλά και στα Μάλια και τη Χερσόνησο.

Στα περιστατικά περιλαμβάνονταν κυρίως νεαρά άτομα, ηλικίας από 15 έως 30 ετών, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Το φαινόμενο εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη κορυφώνεται. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, επισημαίνουν ότι παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν και σε σοβαρότερα περιστατικά που απαιτούν άμεση και επείγουσα παρέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: