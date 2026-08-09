Τι συμβαίνει με Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστο Μάστορα;

Η απουσία του Χρήστου Μάστορα από τις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη δεν πέρασε απαρατήρητη και, όπως ήταν αναμενόμενο, άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους. Οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, ενώ και στα social media, όπου άλλοτε δεν δίσταζαν να μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους, πλέον κρατούν μια πιο διακριτική στάση, δίνοντας αφορμή για ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσά τους.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας περνά ένα ιδιαίτερα γεμάτο καλοκαίρι, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο σε ανθρώπους του στενού της κύκλου και να εξερευνήσει αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς. Μετά την πρόσφατη εξόρμησή της στα Κουφονήσια, όπου ταξίδεψε μαζί με τον καλό της φίλο Fipster και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Γαρυφαλλιά ετοίμασε ξανά βαλίτσες, αυτή τη φορά με προορισμό την Πάρο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, δείχνοντας στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες του νησιού, βραδινές βόλτες στα γραφικά σοκάκια και όμορφες στιγμές με τις φίλες της. Εκείνο, ωστόσο, που σχολιάστηκε περισσότερο από τους διαδικτυακούς της φίλους ήταν η απουσία του Χρήστου Μάστορα από ακόμη ένα ταξίδι της.

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