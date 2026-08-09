Πάρος: Σφραγίστηκε το beach bar μετά τον θάνατο του 4χρονου στην πισίνα – Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάρος μετά τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar χθες το απόγευμα. Η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι σήμερα, Κυριακή (9/8), θα παραμείνει κλειστή, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό.

«Ελάχιστος φόρος τιμής» στη μνήμη του παιδιού

Με ανακοίνωσή του, το beach bar εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την τραγωδία και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 4χρονου.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της επιχείρησης.

Παράλληλα, η διεύθυνση εξέφρασε «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς», γνωστοποιώντας ότι το beach bar θα παραμείνει κλειστό στις 9 Αυγούστου «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το 4χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν το παιδί. Μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε.

Οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στο beach bar, ωστόσο τη στιγμή του περιστατικού δεν βρίσκονταν κοντά στο παιδί.

Στην επιχείρηση υπάρχουν δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ ο ιδιοκτήτης του beach bar εμφανίζεται ως δηλωμένος ναυαγοσώστης.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο 4χρονος κατέληξε.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν πώς το παιδί βρέθηκε στην πισίνα και γιατί δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό.

Στο μικροσκόπιο οι ευθύνες

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού, του 39χρονου πατέρα και της 38χρονης μητέρας, καθώς και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Οι γονείς, που έχουν ακόμη ένα μικρό παιδί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την απόδοση τυχόν ευθυνών.

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