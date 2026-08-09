Κρήτη: Οι βροχές δεν έφεραν την αναμενόμενη ανάσα – Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Μικρή ήταν η επίδραση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, καθώς παρά τα φαινόμενα που σημειώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ξηρασίας και χαμηλής υγρασίας στη βλάστηση, σύμφωνα με ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Σε αντίθεση με περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου οι βροχές βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, στην Κρήτη τα φαινόμενα ήταν περιορισμένα και δεν κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά την υγρασία της λεγόμενης «νεκρής καύσιμης ύλης», δηλαδή των ξερών χόρτων, φύλλων, πευκοβελόνων και μικρών κλαδιών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανομβρία και οι βόρειοι άνεμοι διατηρούν τα εύφλεκτα υλικά σε πολύ ξηρή κατάσταση, αυξάνοντας την πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι πριν από τις βροχές η μέση υγρασία της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης είχε υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Παρότι οι βροχοπτώσεις βελτίωσαν την εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας, η μεταβολή στην Κρήτη ήταν περιορισμένη.

Μάλιστα, η βελτίωση που προκαλούν οι θερινές βροχές μπορεί να είναι προσωρινή, καθώς η ζέστη, η ηλιοφάνεια και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να ξηράνουν ξανά γρήγορα την επιφανειακή βλάστηση.

Έτσι, η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών, με τις συνθήκες να απαιτούν αυξημένη προσοχή και επιφυλακή.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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