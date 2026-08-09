Φορολογικό ημερολόγιο Αυγούστου 2026: Τι πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος του μήνα

Ιδιαίτερα απαιτητικό είναι το φορολογικό ημερολόγιο του Αυγούστου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς μέσα στον μήνα συσσωρεύονται σημαντικές υποχρεώσεις προς την Εφορία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ενώ παράλληλα εκπνέουν και αρκετές ειδικές προθεσμίες, οι οποίες δεν έχουν τον τακτικό, μηνιαίο χαρακτήρα των συνηθισμένων φορολογικών πληρωμών.

Η μεγαλύτερη πίεση συγκεντρώνεται στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να τακτοποιήσουν ταυτόχρονα σειρά οικονομικών εκκρεμοτήτων. Εκτός από τις δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, την ίδια ημέρα ολοκληρώνονται οι προθεσμίες που συνδέονται με την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου, αλλά και τις υποχρεώσεις των εταιρειών ειδικού σκοπού που διαχειρίζονται οικογενειακές περιουσίες.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ στις 31 Αυγούστου

Στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, αποτελώντας μία από τις βασικότερες φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία πρέπει να εξοφληθεί και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος που αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, αυξάνοντας σημαντικά τον συνολικό όγκο των πληρωμών που συγκεντρώνονται στο τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν την έκτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Η αποπληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο και συνεχίζεται σε μηνιαίες δόσεις, με τον κύκλο των πληρωμών να ολοκληρώνεται στις αρχές του 2027.

Επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης

Μέχρι το τέλος του Αυγούστου υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, εφόσον χρησιμοποίησαν πετρέλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και τα απαραίτητα παραστατικά, μέσω των οποίων πιστοποιούνται τόσο η αγορά όσο και η πραγματική χρήση των ποσοτήτων καυσίμου για τις οποίες υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.

Τέλη μηχανημάτων έργου και family offices

Στις 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται ακόμη η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου που αντιστοιχούν στο 2026. Πρόκειται για ακόμη μία υποχρέωση που προστίθεται στο ήδη επιβαρυμένο φορολογικό ημερολόγιο των τελευταίων ημερών του μήνα.

Έως την ίδια ημερομηνία, οι εταιρείες ειδικού σκοπού που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση οικογενειακής περιουσίας, τα γνωστά family offices, υποχρεούνται να αποστείλουν στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με αυτά πρέπει να αποδεικνύεται ότι εξακολουθούν να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή και παραμονή τους στο ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Ο σχετικός έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, την τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων ως προς το ύψος και το είδος των πραγματοποιούμενων δαπανών, τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων, αλλά και τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο προς τα μέλη της οικογένειας όσο και προς τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν.

Έτσι, το τέλος Αυγούστου διαμορφώνεται σε ένα από τα σημαντικότερα φορολογικά ορόσημα του καλοκαιριού, με διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων και επιχειρήσεων να πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως τις πληρωμές και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να αποφύγουν εκπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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