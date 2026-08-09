Ηράκλειο: Στο επίκεντρο ξανά το πρόβλημα της αποχέτευσης - Τι αποκαλύπτει η αυτοψία του Λιμεναρχείου

Ανησυχία και έντονες αντιδράσεις προκαλεί για ακόμη μία φορά το πρόβλημα με τα λύματα στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, καθώς ποσότητα υγρών αποβλήτων κατέληξε στη θάλασσα, στην περιοχή της πλατείας 18 Άγγλων, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και δημιουργώντας εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Οι καφέ κηλίδες στην επιφάνεια της θάλασσας έγιναν αντιληπτές από κατοίκους και επισκέπτες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Κούλε και στην περιοχή της 25ης Αυγούστου και της πλατείας 18 Άγγλων, όπου καθημερινά κινούνται εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ, το πρόβλημα συνδέεται με επαναλαμβανόμενα φραξίματα του αγωγού αποχέτευσης, τα οποία αποδίδονται στη μεγάλη χρήση του δικτύου, αλλά και στην παλαιότητά του. Όταν σημειώνεται απόφραξη, τα λύματα διοχετεύονται μέσω του αγωγού ομβρίων, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση προς την πλατεία, τα καταστήματα και τις κατοικίες, με αποτέλεσμα μέρος τους να καταλήγει στη θάλασσα.

Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συχνές παρεμβάσεις, με τα αρμόδια συνεργεία να μεταβαίνουν στο σημείο περίπου κάθε 15 ημέρες για την απόφραξη του αγωγού. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εξαλείψουν οριστικά το πρόβλημα.

Η ΔΕΥΑΗ εκτιμά πλέον ότι απαιτείται μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική παρέμβαση στο δίκτυο. Η επικείμενη ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων θεωρείται ευκαιρία για συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, καθώς προβλέπεται να εξεταστεί και η αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του αγωγού.

Δικογραφία από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Παράλληλα, το περιστατικό έχει πλέον και νομική διάσταση, καθώς το Λιμεναρχείο Ηρακλείου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του υπευθύνου της ΔΕΥΑΗ για το δίκτυο αποχέτευσης.

Κλιμάκιο του Λιμεναρχείου μετέβη στο σημείο και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων από τη θαλάσσια περιοχή. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για λύματα, αλλά και να προσδιοριστούν η προέλευση και η φύση της ρύπανσης.

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αναμένεται να συνδεθεί με την ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στο δίκτυο αποχέτευσης, με στόχο να περιοριστούν τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα ρύπανσης και δυσοσμίας και να προστατευτεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

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