Προκαλεί πάλι η Τουρκία: Ο Φιντάν λέει ότι η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται στον τουρκικό στρατό

Τις αδιάλλακτες θέσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό επανέλαβε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, την ώρα που υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα μέσω ΟΗΕ για το θέμα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έριξε λάδι στη φωτιά και αναφέρθηκε στον τουρκικό στρατό ως σταθεροποιητικό παράγοντα της ειρήνης στο νησί. «Τα τελευταία 50 χρόνια, η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο παραμένει αμετάβλητη. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί», είπε σε συνέντευξη ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.Ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την λύση των δύο κρατών στο κυπριακό και τόνισε ξεκάθαρα ότι δεν χρειάζεται λύση του Κυπριακού για να πάρει «οφέλη» η τουρκική πλευρά.

«Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας. Η κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων είναι σημαντική. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, όπως το ότι δύο συν δύο ισούται με τέσσερα», υπογράμμισε ο Φιντάν.

Και συνέχισε: «Υποστηρίζουμε κάθε διάλογο στον οποίο συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνιμες λύσεις για να αποκομίσουμε ορισμένα οφέλη. Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω την κρατική σας υπόσταση. Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: