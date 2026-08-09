Η εβδομαδιαία ανασκόπηση Καλοκαιρινού – Στο επίκεντρο σχολεία, έργα και θερμική προστασία

Στην καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανασκόπηση προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Περιλαμβάνει αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, όπως τη μελλοντική κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος στην Κηπούπολη, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς, αλλά και την ανακοίνωση της συμμετοχής της πόλης μας σε διεθνή έρευνα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης, από κοινού με το Βερολίνο, το Παρίσι, το Μπρίστολ, το Λονδίνο, το Φράιμπουργκ και τη Στουτγάρδη.

Αναλυτικά:

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Ο Αύγουστος ξεκίνησε με το πρώτο βήμα για την μελλοντική κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος στην Κηπούπολη, με αρκετά έργα βελτίωσης της καθημερινότητας να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς και με την ανακοίνωση της συμμετοχής της πόλης μας σε διεθνή έρευνα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης, από κοινού με το Βερολίνο, το Παρίσι, το Μπρίστολ, το Λονδίνο, το Φράιμπουργκ και τη Στουτγάρδη.

Ας διατρέξουμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις.

Πρώτο βήμα για το νέο σχολικό συγκρότημα στην Κηπούπολη

Η κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν από την πρώτη στιγμή στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε την απόκτηση ακινήτου επτά στρεμμάτων στην συμβολή των οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη, για την κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος που θα μπορεί να φιλοξενεί πέντε σχολεία.

Συγκεκριμένα, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη εισηγηθήκαμε στη Δημοτική Επιτροπή (4/8), η οποία και ενέκρινε ομόφωνα, την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης τμήματος 445 τ.μ., ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, με το ποσό των 222.418 ευρώ σε τρεις ετήσιες, ισόποσες δόσεις. Αυτή η πράξη ανοίγει τον δρόμο για τις απαλλοτριώσεις και των άλλων τμημάτων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους βρισκόμαστε ήδη σε συνεννόηση.

Το συγκεκριμένο ακίνητο το είχαμε προτεραιοποιήσει ιδιαιτέρως και είχαμε προϋπολογίσει δαπάνη για την απαλλοτρίωσή του. Με βάση τον γενικότερο σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει, το οικόπεδο μπορεί να φιλοξενήσει πέντε σχολεία: Το 1ο Ειδικό Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, το 31ο Δημοτικό (το οποίο συστεγάζεται με το 24ο στο Γερωνυμάκειο), το 26ο Νηπιαγωγείο (το οποίο συστεγάζεται με το 35ο Νηπιαγωγείο και το 23ο Δημοτικό), και το 11ο Νηπιαγωγείο (που σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο). Αυτός είναι ο αφετηριακός σχεδιασμός, που μπορεί να διαφοροποιηθεί μερικώς όταν έρθει η κατάλληλη ώρα των αποφάσεων για την υποβολή των κτιριολογικών προγραμμάτων. Όμως, το πρώτο σημαντικό βήμα έχει ήδη γίνει.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας

Στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας συνεχίζουν να εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων συνεχίζεται στην Λεωφόρο Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη μέχρι την οδό Μαυσώλου, καθώς και στην οδό Νάθενα στην 4η Δημοτική Κοινότητα, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσσού μέχρι την οδό Ερμή.

Στην οδό Ν. Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), προχωράνε τα έργα κατασκευής του νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο Βουτών μέχρι την είσοδο του ΙΤΕ, όπου και θα κατασκευαστεί υπερυψωμένη διάβαση πεζών.

Στην Πλατεία Ελευθέρνης στα Καμίνια, συνεχίζονται τα έργα διαμόρφωσης που περιλαμβάνουν την πλήρη αντικατάσταση της υφιστάμενης πλακόστρωσης με νέους τσιμεντένιους κυβόλιθους και την τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά σώματα, κ.α.) για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών και την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας.

Σε διάφορα σημεία της πόλης και σε χωριά, συνεχίζονται τα έργα συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου, όπως και οι παρεμβάσεις συντήρησης του δημοτικού οδοφωτισμού, με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων & Πρασίνου.

Το Ηράκλειο στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης

Η πόλη μας, μαζί με το Βερολίνο, το Παρίσι, το Μπρίστολ, το Λονδίνο, το Φράιμπουργκ και την Στουτγάρδη, βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των πόλεων με την κλιματική αλλαγή και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης του τομέα Πολιτικής Προστασίας σε κάθε επίπεδο.

Πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου μας με το ΙΤΕ, στο πλαίσιο του καινοτόμου Ερευνητικού Έργου «Urbisphere» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπόνησης στο αστικό Ηράκλειο, στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την έρευνα. Στα σχόλια θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο με το ερωτηματολόγιο και περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την επιτυχία του Shahbaz Ahmed, μαθητή της εθελοντικής ομάδας εκμάθησης Ελληνικών της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος πέτυχε την πιστοποίηση Ελληνομάθειας επιπέδου Β1.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026» και της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Την εκδήλωση για την κρητική βεγγέρα που διοργανώθηκε από τα παιδιά του ΚΔΑΠ και το ΚΗΦΗ Παλιανής στην Αυγενική.

• Τις ημερομηνίες προσέλευσης βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2026–2027.

• Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου μας στην Λ. Δικαιοσύνης.

• Την τοποθέτηση εκτυπωμένων σε μεγάλη διάσταση έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στην περίφραξη του πρώην ξενοδοχείου Μίνως, στην οδό 25ης Αυγούστου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.

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