Κρήτη: Στο «κόκκινο» η τουριστική κίνηση – 100% πληρότητα στα πλοία και αυξημένες αεροπορικές αφίξεις

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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται αυτές τις ημέρες μεγάλο κύμα επισκεπτών. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα πλοία που καταφθάνουν στα λιμάνια του Ηρακλείου και της Σούδας ταξιδεύουν με πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Αύξηση 8,8% στις διεθνείς αφίξεις

Η ανοδική πορεία του τουρισμού στην Κρήτη αποτυπώνεται και στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο της INSETE, το νησί κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8%.

Συνολικά, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη αυξήθηκαν κατά περίπου 168.000 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 80.000, ή 2%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία της Κρήτης στον τουριστικό χάρτη και τη σημαντική αύξηση των επισκεπτών που επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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