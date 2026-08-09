«Γκέλα» για τη Σπόρτινγκ παρά το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη (βίντεο)

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας δεν έκανε καλό... ποδαρικό στη νέα σεζόν του πορτογαλικού πρωταθλήματος, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Εστρέλα Αμαδόρα στο «Εστάντιο Ζοζέ Γκόμες», σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Τα «λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ με τον Ροντρίγκο Σαλασάρ στο 46΄, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 59΄. Όμως, οι «τρικολόρες» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 2-2, χάρη στα γκολ που σημείωσαν οι Λεάντρο Αντονέτι (72΄) και Μπένι Σόουζα (84΄).
Ο Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ και αντικαταστάθηκε στο 61΄ από τον Λουίς Σουάρες. Στην αρχική ενδεκάδα των φιλοξενούμενων βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, τη θέση του οποίου πήρε στο 78΄ ο Ιβάν Φρεσνέδα.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Primeira Liga:
Εστορίλ-Φαμαλικάο 1-1
Μαρίτιμο-Κάσα Πία 1-0
Γκιμαράες-Αρούκα 0-1
Εστρέλα Αμαδόρα-Σπόρτινγκ Λισαβώνας 2-2
Πόρτο-Αλβέρκα 9/8
Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε 9/8
Μορεϊρένσε-Μπράγκα 9/8
Μπενφίκα-Ακαντέμικο ντε Βισέου 9/8
Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ 10/8