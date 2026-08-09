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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Γκέλα» για τη Σπόρτινγκ παρά το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη (βίντεο)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
clock 11:28 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας δεν έκανε καλό... ποδαρικό στη νέα σεζόν του πορτογαλικού πρωταθλήματος, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Εστρέλα Αμαδόρα στο «Εστάντιο Ζοζέ Γκόμες», σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Τα «λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ με τον Ροντρίγκο Σαλασάρ στο 46΄, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 59΄. Όμως, οι «τρικολόρες» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 2-2, χάρη στα γκολ που σημείωσαν οι Λεάντρο Αντονέτι (72΄) και Μπένι Σόουζα (84΄).

Ο Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ και αντικαταστάθηκε στο 61΄ από τον Λουίς Σουάρες. Στην αρχική ενδεκάδα των φιλοξενούμενων βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, τη θέση του οποίου πήρε στο 78΄ ο Ιβάν Φρεσνέδα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Primeira Liga:



Εστορίλ-Φαμαλικάο                      1-1

Μαρίτιμο-Κάσα Πία                      1-0

Γκιμαράες-Αρούκα                       0-1

Εστρέλα Αμαδόρα-Σπόρτινγκ Λισαβώνας    2-2

Πόρτο-Αλβέρκα                          9/8

Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε                    9/8

Μορεϊρένσε-Μπράγκα                     9/8

Μπενφίκα-Ακαντέμικο ντε Βισέου         9/8

Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ                  10/8

 

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Ιωαννίδης Σπορτινγκ Λισαβόνας
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