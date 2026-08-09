Παγκόσμιο στίβου Κ20: Η Ρούσσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα

Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος, και η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. με 2:03.08.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή δεν φοβήθηκε, πήρε το ρίσκο να μπει μπροστά στα 300 μ., καθώς κατάλαβε πως η κούρσα πήγαινε αργά και η Ρέμιτς θα είχε το πλεονέκτημα στο τελικό σπριντ. Η αθλήτρια είχε τις δυνάμεις, αλλά και το καθαρό μυαλό να κρατηθεί και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το χρυσό μετάλλιο. Αυτό κατέληξε τελικά στη Ζίβα Ρέμιτς, που όπως αναμενόταν έκανε το σπριντ στα τελευταία μέτρα και πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού σε 2:03.03.

Η Ρούσου χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιό της στην εφετινή διοργάνωση και το δεύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σακίρ Κίνγκ (Μ. Βρετανία) με 2:03.52.

Σύσσωμη η ελληνική ομάδα βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου και πανηγύρισε τη σπουδαία αυτή διάκριση της Ελληνίδας αθλήτριας. Η Ρούσσου έκλεισε με μοναδικό τρόπο μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και πανελλήνια ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο από τα 800 μ. μέχρι τα 3.000 μέτρα.

Η Ελένη Ιακωβάκη στον τελικό των 400μ. με εμπόδια με πανελλήνιο ρεκόρ

Η Ελένη Ιακωβάκη «έγραψε Ιστορία» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πέτυχε σήμερα κάτι που δεν είχε καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, αφού προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. με εμπόδια με 57.10. Στο πλαίσιο της 4ης ημέρας των αγώνων, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα έκανε μια πολύ καλή κούρσα, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 57.41 από τις 5 Ιουλίου.

Η νεαρή τερμάτισε στην τρίτη θέση, κόβοντας μάλιστα στα τελευταία μέτρα, γνωρίζοντας ότι είναι εντός πρόκρισης. Η 17χρονη έκανε ισορροπημένη κούρσα, με ένα σχετικά αργό πρώτο 200άρι και με δυνάμεις στην τελική ευθεία.

Η αθλήτρια προκρίθηκε με την έκτη επίδοση. Οι πρώτες πέντε κατέβηκαν το φράγμα των 57.00, με τη Μαριάμ Κάρεμ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να σημειώνει, από την τρίτη σειρά, τον γρηγορότερο χρόνο με 56.39.

Επιπλέον, από σήμερα η Ελένη Ιακωβάκη είναι η έκτη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Στο μεταξύ, η Χαρά Γέρου κατέλαβε την 22η θέση στον τελικό των 5.000 μ. βάδην με 23:22.48, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ της. Σε έναν αγώνα με 40 συνολικά συμμετοχές και αρκετές δυσκολίες, η 17χρονη κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της. Παρόλα αυτά, η ίδια δήλωσε πως ήθελε έναν καλύτερο χρόνο, αντιπροσωπευτικότερο των δυνατοτήτων της, τον οποίο θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει.

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Πάσιου αγωνίστηκε στον προκριματικό του τριπλούν και κατέλαβε την 21η θέση με καλύτερο άλμα στα 12,78 μέτρα. Η νεαρή, στο τρίτο και μεγαλύτερο άλμα της, δεν έπιασε βαλβίδα, με συνέπεια να χάσει πολλά εκατοστά και ενδεχομένως και την πρόκριση στον τελικό. Η 12η θέση στο αγώνισμα έκλεισε στα 13,00 μ., ενώ πολύ μακριά πήγαν οι πρώτες δύο αθλήτριες, η Ρουμάνα Ντάρια Βριντσεάνου με 13,60 μ. και η Γιοχάνα Σούντεν (Σουηδία) με 13,58 μέτρα. Η 18χρονη είχε ακόμη άλματα στα 12,41 μ. και 12,73 μέτρα.

Τέλος, το δέκαθλο ξεκίνησε με τα 110 μ. εμπ. με τον Νίκο Κοσμόπουλο να τερματίζει δεύτερος με 14.30. Με την ολοκλήρωση των έξι αγωνισμάτων, ο αθλητής είναι πέμπτος με 5.014 βαθμούς.

Ο Κοσμόπουλος μπήκε στη δισκοβολία με έντονη ενόχληση στο γαστροκνημιο, το οποίο χτύπησε σε πέρασμα του εμποδίου και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 41,74 μέτρα.

Ο αθλητής έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας και συνέχισε έπειτα στο επί κοντώ, όπου με μόλις ένα άλμα στο ζέσταμα πέρασε διαδοχικά τα 4,00 μ., 4,10 μ. με την πρώτη, τα 4,20 μ. με τη δεύτερη, τα 4,30 μ. με την πρώτη και χρειάστηκε τρία άλματα στα 4,40 μέτρα.

Στη συνέχεια είχε καλή πρώτη προσπάθεια στα 4,50 μ., ύψος που ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Ο αθλητής θα μπει στα δύο τελευταία αγωνίσματα στην έκτη θέση με 6.445 β. και τον χωρίζουν 174 β. από τον τρίτο αθλητή.

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