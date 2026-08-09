ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Λορέντσο Ντίκμαν – Τη Δευτέρα οι εξετάσεις και οι υπογραφές

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από σήμερα (9/8) ο Λορέντσο Ντίκμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Μπάρι, θα περάσει αύριο Δευτέρα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο αν ο Ντίκμαν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό τεστ της σεζόν. Παραμένει άγνωστο αν θα συμπεριληφθεί στην πρώτη αποστολή για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του σήμερα στο Ηράκλειο σηματοδοτεί την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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