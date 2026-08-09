Έξοδος Αυγούστου: Κορυφώνεται η φυγή των αδειούχων – «Ουρές» σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

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Κορυφώνεται σήμερα, Κυριακή (09/08) η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για την νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Με πλοία, λεωφορεία του ΚΤΕΛ αλλά και τα ΙΧ τους οι αδειούχοι φεύγουν μαζικά από το κλεινόν άστυ, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας, στον Κηφισό αλλά και στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων.

Σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα 100%, καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τελευταίου τριημέρου.

Από νωρίς το πρωί χιλιάδες κόσμος βρισκόταν στην αποβάθρα και στους προβλήτες προκειμένου να μπουν στο πλοίο για τη νησιωτική Ελλάδα.

Το διήμερο (Παρασκευή - Σάββατο), σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά πάνω από 6α χιλιάδες ταξιδιώτες για τα νησιά ενώ επιπλέον 16 χιλιάδες επιβάτες είχαν προορισμό νησιά του Αργοσαρωνικού.

Περισσότεροι από 129.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει από τα λιμάνια της Αττικής την Παρασκευή και το Σάββατο. Τα συνολικά δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί είναι 147 για το τριήμερο αυτό.

Σήμερα, με βάση τα προγραμματισμένα δρομολόγια αλλά και αυτά που έχουν ήδη αναχωρήσει το πρωί, οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν για τη νησιωτική Ελλάδα, θα ξεπεράσουν τους 34.000 ενώ οι εκτιμήσεις για τους ταξιδιώτες του Αργοσαρωνικού θα φτάσουν τους 9.300.

Τήνος και Άνδρος στις πρώτες επιλογές από Ραφήνα

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Ραφήνα, όπου από νωρίς καταφθάνουν ταξιδιώτες με αυτοκίνητα και αποσκευές για τα νησιά.

Η Τήνος και η Άνδρος βρίσκονται μεταξύ των προορισμών με αυξημένη ζήτηση, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και προς τη νότια Εύβοια.

Η εικόνα στους χώρους αναμονής είναι χαρακτηριστική της κορύφωσης των θερινών διακοπών, με οικογένειες, παρέες και ταξιδιώτες φορτωμένους με αποσκευές να περιμένουν την επιβίβαση στα πλοία.

Με πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία ΚΤΕΛ από τον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού όπου τα λεωφορεία αναχωρούν για διάφορα ηπειρωτικά μέρη της χώρας με πληρότητα 100% ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να προστεθούν έκτακτα δρομολόγια, όπως για το νομό Ηλείας, Αχαίας και Ηγουμενίτσας.

Σχεδόν για όλους τους προορισμούς είτε σε Πελοπόννησο είτε κεντρική είτε βόρεια Ελλάδα τα δρομολόγια από τον Κηφισό φεύγουν με 100% πληρότητα.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους από νωρίς σήμερα το πρωί χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ουρές, στα διόδια εξόδου στις Αφίδνες, την Ελευσίνα αλλά και τα Μάλγαρ.

Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί πάνω από 100 χιλιάδες οχήματα έχουν εγκαταλείψει το λεκανοπέδιο με την κίνηση σήμερα προς την ηπειρωτική χώρα (Πελοπόννησο και βόρεια Ελλάδα) να αναμένεται να κορυφωθεί.

Και στα διόδια στα Μάλγαρα καταγράφεται αυξημένη ροή από το πρωί χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μεγάλες ουρές παρά μόνο μικροκαθυστερήσεις πέντε δέκα λεπτών.

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