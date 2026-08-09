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ΚΡΗΤΗ

Σε πύρινο συναγερμό η χώρα - Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη με ριπές ανέμων έως 110 χλμ./ώρα

πυροσβέστης
clock 13:23 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο «κόκκινο» βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από εντολή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου και παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί άνεμοι, με την Κρήτη να καταγράφει ριπές που έφτασαν ακόμη και τα 110 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

Σε κατάσταση ετοιμότητας επιπέδου 4 τίθενται:

  • η Περιφέρεια Αττικής και τα Κύθηρα
  • οι Π.Ε. Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας
  • η Περιφέρεια Κρήτης
  • οι Π.Ε. Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας
  • περιοχές του Βορείου Αιγαίου
  • οι Π.Ε. Κυκλάδων και Νοτίου Αιγαίου

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι καλούνται να ενεργοποιήσουν πλήρως τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι ο μηχανισμός «πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα», με επίγειες και σύντομα εναέριες περιπολίες. Ανέφερε ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης, με την παραλαβή οκτώ ελικοπτέρων Super Puma, ενώ από το 2028 αναμένεται το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος Mi 5.5.

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Εκδήλωση Πυρκαγιάς Στην Κρήτη Πολιτική Προστασία
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